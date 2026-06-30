باشگاه خبرنگاران جوان- کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، صبح روز سه‌شنبه ساعت ۹ به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت تهران) با یک پرواز اختصاصی تیخوانا را به مقصد آنتالیا ترک خواهد کرد و پس از آن نیز با پرواز اختصاصی شرکت هواپیمایی وارش راهی تهران می‌شود.

به گزارش بخش رسانه‌ای تیم ملی، تیم ملی ایران پس از حضوری ۲۴ روزه در جام جهانی، این رقابت‌ها را با کسب سه امتیاز و بدون شکست به پایان رساند و اکنون در حالی مکزیک را ترک می‌کند که خاطراتی ماندگار از همراهی مردم این کشور، به‌ویژه شهر تیخوانا، با خود به ایران می‌برد.

در طول این ۲۴ روز، مردم خونگرم تیخوانا با استقبال کم‌نظیر، محبت و مهمان‌نوازی خود، این شهر را به خانه تیم ملی ایران در جام جهانی تبدیل کردند؛ موضوعی که بار‌ها از سوی اعضای تیم ملی مورد تأکید قرار گرفت.

بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران پیش از ترک مکزیک، با انتشار پیامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مکزیک داشت، از مردم و دولت این کشور قدردانی کرد. در بخشی از این پیام آمده است:

«مایلیم از مردم فوق‌العاده مکزیک، به‌ویژه شهر زیبای تیخوانا و مردمان مهربان، خونگرم و مهمان‌نواز آن، از صمیم قلب تشکر کنیم. شما با سخاوت، محبت و مهمان‌نوازی واقعی خود، احساس بودن در خانه را به ما هدیه دادید. ترک تیخوانا برای همه اعضای تیم ملی ایران واقعاً دشوار است.

خاطراتی که در این شهر ساختیم، دوستی‌هایی که شکل گرفت و مهربانی‌هایی که از مردم مکزیک دریافت کردیم، برای همیشه در قلب همه اعضای تیم ملی فوتبال ایران باقی خواهد ماند.

ما همواره قدردان مردم بزرگ، شریف و سخاوتمند مکزیک و همچنین دولت مکزیک به‌خاطر مهمان‌نوازی، احترام و برخورد شایسته‌شان خواهیم بود.»

در این بیانیه همچنین از خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی که در طول حضور تیم ملی ایران در جام جهانی، «رفتار‌های ناعادلانه، غیرانسانی و مغایر با روح ورزش» آمریکا را بازتاب دادند، قدردانی شد.

متن پیام سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک به این شرح است:

سم الله الرحمن الرحیم

سرمربی محترم، اعضای کادر فنی، بازیکنان عزیز و پرافتخار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران.

سلام و خدا قوت.

پیش از هر چیز، از صمیم قلب از یکایک شما تشکر می‌کنم. شاید نتیجه مسابقات همیشه آن‌گونه که انتظار داریم رقم نخورد، اما آنچه برای ملت ایران اهمیت دارد، تلاش صادقانه، غیرت، همدلی و شرافتی است که شما در میدان به نمایش گذاشتید.

شما در این روز‌ها تنها یک تیم فوتبال نبودید؛ بلکه نمایندگان ملتی بزرگ با تاریخی کهن، فرهنگی غنی و مردمی شریف بودید. میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور با شما نفس کشیدند، برایتان دعا کردند و به حضورتان در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبال جهان افتخار کردند.

در مدت حضور شما در مکزیک، رفتار حرفه‌ای، اخلاق نیکو، نظم، تواضع و احترام شما نسبت به مردم و مسئولان این کشور، تصویری بسیار ارزشمند از ایران عزیز در ذهن آنان بر جای گذاشت. به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران، شهادت می‌دهم که شما بهترین سفیران ملت ایران بودید و این سرمایه‌ای است که ارزش آن کمتر از موفقیت‌های ورزشی نیست.

از رئیس و سرپرست محترم فدراسیون، سرمربی محترم، اعضای کادر فنی، پزشکان، تدارکات، مدیران تیم و همه عزیزانی که شبانه‌روز برای موفقیت تیم ملی تلاش کردند نیز صمیمانه قدردانی می‌کنم. موفقیت هر تیم، حاصل همدلی و تلاش همه اعضای آن است.

اکنون که عازم میهن عزیزمان هستید، امیدوارم این تجربه ارزشمند، آغاز فصل تازه‌ای از موفقیت‌های فوتبال ایران باشد. اطمینان دارم که با حفظ اتحاد، تلاش و ایمان، افتخارات بزرگ‌تری در انتظار فوتبال کشورمان خواهد بود.

برای همه شما سلامتی، سربلندی و موفقیت آرزو می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم که همواره حافظ شما و خانواده‌های گرامیتان باشد.

از طرف خودم، همکارانم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و همه ایرانیان مقیم این کشور، از حضورتان در مکزیک سپاسگزارم و برایتان سفری آرام و بازگشتی همراه با عزت و سلامتی آرزو می‌کنم.

زنده باد ایران.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

ابوالفضل پسندیده

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک