باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سه ویدئو که به صورت آنلاین در حال انتشار است، عواقب دردناک محاصره مداوم نوار غزه توسط رژیم تروریستی اسرائیل را نشان می‌دهد، از جمله اینکه کودکان از سفر برای درمان پزشکی محروم می‌شوند و در اردوگاه‌های آوارگان در شرایط وخیمی زندگی می‌کنند.

در کلیپ اول، آیسل الحمس (۳ ماهه) که از یک بیماری نادر پوستی رنج می‌برد، در شرایط سختی دیده می‌شود و مدام گریه می‌کند، بدون اینکه مادرش بتواند کاری انجام دهد.

علاوه بر بیماری کودک، مادرش بسیار نگران جوندگان و حشرات است و همیشه در حالت آماده‌باش قرار دارد.

در کلیپ دیگری، عبدالله ابو حصیره (۳ ساله) به نظر می‌رسد که به دستگاه‌ها و لوله‌های پزشکی متصل است و تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل او را از حق درمان محروم کرده است، در حالی که او با نقص مادرزادی ریه متولد شده است و بیشتر اوقات با اکسیژن همراه است.

عبدالله نیاز مبرمی به سفر دارد، اما او هنوز در فهرست انتظار هزاران کودک در غزه است که منتظر فرصتی برای زندگی هستند.

وضعیت برای دیانا کاهیل که در انتظار ارجاع پزشکی به خارج از کشور است، به همان اندازه وخیم است. مادرش می‌گوید که دیانا از چندین مشکل قلبی و سوء تغذیه شدید رنج می‌برد و وضعیت او نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد، اما از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم است.

این مادر اضافه می‌کند که از رفت و آمد بین بیمارستان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری برای یافتن پزشک برای فرزندش خسته شده است، علاوه بر اینکه از کمبود مالی برای ارائه حداقل مراقبت از فرزندش رنج می‌برد.

ماهر شامیه، معاون وزیر بهداشت غزه، پیش از این گفته بود که تعداد مراجعات پزشکی ثبت‌شده برای درمان در خارج از غزه به ۱۷۷۵۷ مورد رسیده است، در حالی که تنها ۳۲۲۶ نفر توانسته‌اند از طریق گذرگاه‌های مختلف برای درمان از این منطقه خارج شوند که از این تعداد، تنها ۱۲۰۴ نفر بیمار بوده‌اند و بقیه همراهان بیمار بوده‌اند.

طبق داده‌های اداره گذرگاه‌های غزه، از زمان از سرگیری سفر از طریق گذرگاه رفح در ۲ فوریه ۲۰۲۶، تنها ۳۵۱۶ نفر توانسته‌اند از طریق آن تردد کنند، در حالی که ۲۷۰۱ شهروند در همین مدت به نوار غزه بازگشته‌اند.

منبع: الجزیره