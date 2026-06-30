مرد جوانی که مدعی است به خاطر سند خانه مادری روی برادرش اسید پاشیده در دادگاه از او طلب بخشش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند ماه قبل مردی با مراجعه به پلیس از برادر بزرگش به خاطر اسیدپاشی شکایت کرد و در تشریح ماجرا گفت: «اوایل سال ۹۸ من و برادرم سر موضوعی باهم اختلاف پیدا کردیم و من در دفاع از خودم با چاقو ضربه‌ای به او زدم. برادرم بلافاصله از من شکایت کرد و طبق حکم دادگاه به پرداخت ۱۰ میلیون تومان محکوم شدم. از آنجا که پول نداشتم از خواهرزاده‌ام خواستم تا ۱۰ میلیون تومان به من قرض بدهد تا بتوانم دیه را پرداخت کنم. خواهرزاده‌ام قبول کرد، اما از من خواست تا زمان پس دادن قرضم وثیقه‌ای به او بدهم از آنجا که مال و اموالی نداشتم مادرم پا پیش گذاشت و سند خانه‌اش را به عنوان وثیقه با یک وکالت به او داد.»

شاکی افزود: «بعد از مدتی خواهرزاده‌ام از من خواست تا پولش را برگردانم و از آنجا که نداشتم مهلت خواستم، اما در این مدت خواهرزاده‌ام خانه را به نام مادرش سند زد. وقتی متوجه این موضوع شدم به برادرم پیغام دادم که شکایت تو از من باعث این دردسر شده است، اما برادرم توجهی نکرد. سر همین ماجرا با هم اختلاف داشتیم تا اینکه به خواهرزاده‌ام گفتم ۱۰ میلیون تومان پولت را فراهم کردم بیا بگیر و سند را به نام مادرم برگردان، اما او در جواب گفت ۱۰ میلیون تومان در آن سال خیلی ارزش داشت و حالا دیگر ارزشش را از دست داده است.»

مرد جوان در ادامه گفت: «پس از آن فهمیدم خواهرزاده‌ام خانه را به نام خواهرش شیرین منتقل کرده است و قصد ندارد سند را برگرداند. روز حادثه در خانه مادرم بودم که با برادرم تماس گرفتم و تلفنی باهم مشاجره کردیم. یکساعت بعد او به خانه مادرم آمد و پس از یک بحث و بگو مگو ناگهان یک شیشه از داخل کیسه‌ای که در دستش بود بیرون آورد و روی من پاشید که به کتف و کمر و شکمم آسیب زد. حالا هم من از برادرم شکایت دارم.»

پس از این شکایت پلیس او را به پزشکی قانونی معرفی و دستور بازداشت متهم را صادر کرد. اما مشخص شد متهم متواری شده است. در این میان شیرین برای حمایت از دایی بزرگش به دادسرا رفت و با گذاشتن همان سند به عنوان وثیقه فرصت خواست تا ظرف مدت مشخصی متهم خودش را معرفی کند. بعد از گذشت مدت مشخص وقتی متهم خودش را معرفی نکرد سند پرماجرا ضبط و به مزایده گذاشته شد و قاضی دستور جلب متهم را صادر کرد تا اینکه متهم بعد از ۳ ماه ردیابی، دستگیر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.



در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه شاکی به جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش گفت: «من می‌توانم برادرم را به خاطر اسیدپاشی ببخشم، اما او باید تکلیف سند خانه مادرم را روشن کند و سند را برگرداند.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: «من قصد نداشتم که روی برادرم اسید بپاشم. روز حادثه وقتی باهم بحثمان شد و درگیر شدیم از ترس اینکه مانند چند سال قبل من را با چاقو بزند شیشه اسیدی را که برای دفاع از خودم آورده بودم روی او ریختم. حالا هم پشیمانم و از برادرم می‌خواهم که من را ببخشد. اگر برادرم رضایت دهد و من آزاد شوم قول می‌دهم با خواهرزاده‌ام صحبت کنم و ماجرای سند را حل کنم.»

پس از آن شاکی در واکنش به اظهارات برادرش گفت: «اگر نتواند تکلیف سند خانه را روشن کند من از حقم نمی‌گذرم و رضایت نمی‌دهم.»

با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران