رئیس هیات عامل ایمیدرو با تأکید بر ضرورت تحول در سیاست‌های اکتشافی کشور، از هدفگذاری اجرای یک میلیون متر حفاری در سال جاری خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در جلسه پایش اقدامات و برنامه‌های اکتشافی شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه و وابسته این سازمان که با حضور جمعی از مدیران عامل شرکت‌ها برگزار شد، توسعه اکتشافات را یکی از مهم‌ ترین اولویت‌های بخش معدن در سال جاری عنوان کرد و گفت: سیاست ایمیدرو بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اکتشاف است و بر همین اساس، هدف‌گذاری انجام یک میلیون متر حفاری توسط شرکت‌های زیرمجموعه مورد توجه است. وی با اشاره به ضرورت ایجاد رویه‌ای واحد در فرآیندهای اکتشافی، اظهار داشت: در حوزه اکتشاف و صدور گواهی کشف باید سیاستی استاندارد و یکپارچه بر اساس نوع ماده معدنی، متراژ عملیات و شرایط مناطق حفاری تدوین و پس از نهایی شدن، به شرکت‌ها و استان‌های سراسر کشور ابلاغ شود تا همه فعالان این حوزه بر مبنای یک چارچوب مشخص فعالیت کنند.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو همچنین بر تشکیل کارگروه اکتشاف تأکید کرد و افزود: با توجه به جایگاه ویژه توسعه اکتشافات در برنامه هفتم پیشرفت، لازم است دستورالعمل‌های اجرایی لازم تدوین شود و با حضور بخش خصوصی، مسائل و موانع اکتشافی در استان‌های مختلف به‌صورت تخصصی بررسی و رفع شود.

سمیعی‌نژاد با بیان اینکه مدل‌های سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: ساختارهای فعلی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه تا حدی بسته است و باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید، به‌ویژه بخش خصوصی، فراهم شود. از این‌رو، تمامی شرکت‌ها موظف هستند ظرف شش ماه آینده برنامه عملیاتی خود را برای نحوه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی، به‌ویژه پروژه‌های اکتشافی، ارایه کنند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های بزرگ معدنی تأکید کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه در معادن بزرگ، انجام شود و همزمان تجربیات کشورهای حوزه اوراسیا در توسعه اکتشافات، به‌ویژه در حوزه مس و طلا طی یک دهه گذشته، به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو در بخش پایانی سخنان خود از آغاز برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه حفاری خبر داد و اظهار کرد: توسعه اکتشافات بدون نیروی انسانی ماهر امکان‌پذیر نیست. بر همین اساس، با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و بهره‌گیری از استادان برجسته داخلی و خارجی، برنامه تربیت تکنسین‌های حفاری آغاز خواهد شد که در گام نخست، تربیت ۱۰۰ نفر تکنسین حفار به طور تخصصی مورد توجه است.

برچسب ها: معدن ، معادن طلا
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