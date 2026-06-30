رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۲۰۵ همت از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت ۲۳ تا ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: تاکنون ۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و به رغم پیگیری های مکرر مابقی مطالبات پرداخت نشده است.

هاشمی ادامه داد: علی رغم شرایط مساعد مزارع در سطح کشور، اما میزان خرید یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در مقایسه با پیش بینی ها کمتر است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآوردها حاکی از آن بود که تا ۱۰ تیرماه میزان خرید تضمینی گندم به ۵.۵ میلیون تن برسد که متاسفانه تاخیر در پرداخت مطالبات زمینه را برای حضور دلالان و واسطه ها و خرید گندم تولیدی و هدایت آن به سمت واحدهای دام و طیور و تشدید قاچاق فراهم کرده است.