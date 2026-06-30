رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۲۰۵ همت از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت ۲۳ تا ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: تاکنون ۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و به رغم پیگیری های مکرر مابقی مطالبات پرداخت نشده است.

هاشمی ادامه داد: علی رغم شرایط مساعد مزارع در سطح کشور، اما میزان خرید یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در مقایسه با پیش بینی ها کمتر است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآوردها حاکی از آن بود که تا ۱۰ تیرماه میزان خرید تضمینی گندم به ۵.۵ میلیون تن برسد که متاسفانه تاخیر در پرداخت مطالبات زمینه را برای حضور دلالان و واسطه ها و خرید گندم تولیدی و هدایت آن به سمت واحدهای دام و طیور و تشدید قاچاق فراهم کرده است.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، مطالبات گندمکاران
خبرهای مرتبط
خرید تضمینی گندم به ۴ میلیون تن رسید/پرداخت ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
تاخیر در پرداخت‌ها عامل اصلی خروج گندم از چرخه خرید تضمینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
آخرین اخبار
بازگشت کامل خدمات بانک‌های آسیب‌دیده؛ به زودی
دوشنبه بورس تعطیل است
«دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» ابلاغ شد
بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه برای مدیریت مصرف؛ ۲۰ درصد مشترکان ۵۰ درصد برق استان تهران را می‌بلعند
۵۸ شهر در کشور با تنش آبی مواجه هستند
ورود بیش از ۷۷۰ مگاوات برق جدید به شبکه تا پایان تیر
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
انتصاب ۲ عضو جدید شورای سازمان مدیریت راهبردی انرژی با حکم رئیس‌جمهور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
پروازهای اربعین در چارچوب محدودیت های تعیین شده انجام می شود + فیلم
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
برنامه کوچک‌سازی دولت با حذف تشکیلات موازی ادامه دارد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
بازرسی متمرکز از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو آغاز شد
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم