واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور کمیجان به فریس‌آباد، یک کشته و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان  - در پی اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در ساعت ۱۳:۳۱ امروز به سامانه اورژانس پیش‌بیمارستانی، آمبولانس پایگاه اورژانس کمیجان به محل حادثه در محور کمیجان - فریس‌آباد اعزام شد.

بر اساس این گزارش، در این سانحه پنج نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی،

برای ادامه درمان به بیمارستان کمیجان منتقل شدند.
همچنین یک بانوی ۳۴ ساله به علت شدت جراحات وارده، پیش از انتقال و در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

برچسب ها: تصادف ، حادثه رانندگی
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