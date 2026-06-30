باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین روز سه‌شنبه در بازدید از پارک مدیا و فناوری‌های دیجیتال زیرمجموعه پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود گفت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور حمایت از دانش‌بنیان‌ها را با اهتمام پیگیری می‌کند و برای تسهیل و تسریع رسیدگی به مشکلات و مطالبه‌های آنها، کارگروه شورای راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها به ریاست رییس جمهور فعال است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور گفت: رای کارگروه شورای راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها حکم قانون دارد و می‌تواند در زمینه تامین تضمین کمک کننده باشد.

منبع: ایرنا