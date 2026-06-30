پرونده تخلف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بررسی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه یکی از بانک‌های دولتی ناتراز، مواردی از عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی دارایی‌های مازاد ؛ شناسایی و پرونده جهت رسیدگی به تخلفات به دادسرا ارجاع داده شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمت‌گذاری و تصمیمات اتخاذ‌شده برای تهاتر دارایی‌ها، یکی از بانک هایی دولتی کشور اشکالات موثری وجود داشته و در یک مورد از این تهاترها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است.

شایان ذکر است با احراز قرائن و مستندات، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، بانک‌های دولتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۷:۱۶ ۰۹ تير ۱۴۰۵
بانک ملی به هیچ عنوان صورتحساب مشتری را نمی دهد . حتی ((( سودهای بلند مدت مشتریان ))) در سررسید واریز نشده اند و همه مردم نگران سپرده هایشان هستند . تاکنون قریب به بیش از 3هفته است که به شعب بانک ملی مراجعه می کنیم اما مسئولین بانک ملی می گویند که ما نمی دانیم سود پول های تان چی شده ؟ چه کسی پاسخگو است ؟ به کجا باید مراجعه کنیم
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