مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد فارس از اعزام عاشقان، برپایی موکب‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و رسانه‌ای از۱۳ تا ۱۹ تیرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام حسین امیدی ضمن تشریح برنامه‌های ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مساجد همواره به عنوان کانون‌های اصلی هدایت فرهنگی، اجتماعی و مردمی در مناسبت‌های ملی و مذهبی، به‌ویژه در رخداد‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز نقش محوری و هدایت‌گری خود را ایفا کرده‌اند و ظرفیت عظیم مردمی مساجد و کانون‌های فرهنگی‌هنری می‌تواند زمینه‌ساز ثبت و ماندگارسازی حماسه‌های مردمی باشد.

او افزود: ویژه برنامه «بدرقه آفتاب» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت گسترده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد برای سازماندهی مشارکت مردمی، ارائه خدمات فرهنگی و پشتیبانی و پاسداشت مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایام تشییع و بزرگداشت معظم‌له برگزار می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس ادامه داد: برای این ویژه برنامه سه محور درنظر گرفته شده است که برنامه‌های فرهنگی و هنری، ساماندهی و فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباطی را شامل

امیدی تاکید کرد: رویداد ملی «بدرقه آفتاب» با شعار «باید برخاست» ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد با محوریت ثبت روایت از مراسم تشییع امام مجاهد شهید؛ حضرت آیت‌الله‌العظمی «سیدعلی خامنه‌ای» برگزار می‌شود و اعضای کانون‌ها می‌توانند همزمان با تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت با ثبت قاب‌هایی ماندگار، روایت‌گر این رویداد تاریخی باشند.

او با بیان اینکه با تاکید بر اینکه زمان ارسال آثار تا پایان مرداد ۱۴۰۵ است، اظهار کرد: «کلیپ موبایلی»، «عکس»، «عکس‌نوشته»، «پیام صوتی»، «سفرنامه» بخش‌های رویداد ملی رسانه‌ای «بدرقه آفتاب» را تشکیل می‌دهد؛ لذا علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی https://bachehayemasjed.ir ارسال کنند؛ همچنین با ایجاد یا ورود به حساب در پیام‌رسان «بله» به نشانی @admin_creation اثر خود را ارسال کنند.

امیدی با اشاره به دیگر برنامه‌های کانون‌های مساجد در ایام تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، گفت: اعزام عاشقان قائد شهید امت به مراسم تشییع تهران، قم و مشهد، برپایی موکب و ایستگاه‌های صلواتی با پخش قرآن و سرود‌های حماسی در خونخواهی امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم، شعرخوانی و دلنوشته، محافل یادبود، گرامیداشت و عزاداری، محافل قرآنی و ختم صلوات، اهدای ثواب تلاوت قرآن در طرح «تلاوت نور» به روح مطهر امام شهید و تداوم حضور مردمی در میدان خیابان با لبیک و تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، رهبر انقلاب اسلامی از برنامه‌های مردمی است که از ۱۳ الی ۱۹ تیر به میزبانی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان برگزار خواهد شد.

منبع: کانون مساجد فارس

برچسب ها: کانون مساجد فارس ، رویداد ملی ، بدرقه ، آفتاب
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