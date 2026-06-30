باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امور خارجه عمان در مصاحبه با رادیو مونت کارلو دوالیا اعلام کرد که مسقط با «اعمال عوارض ترانزیت» بر کشتیهای عبوری از تنگه هرمز مخالف است، اما در عین حال نسبت به دریافت هزینه برای «خدمات دریایی، زیستمحیطی و ناوبری» ابراز آمادگی کرد.
بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در این مصاحبه گفت که هزینه خدمات «میتواند به صورت داوطلبانه با کشورها و شرکتهای ذینفع مورد بحث قرار گیرد.»
وی همچنین توضیح داد که «برخی خدمات ممکن است شامل افزایش ایمنی ناوبری، حفاظت از آبها در برابر آلودگی و افزایش آمادگی برای مقابله با حوادث یا شرایط اضطراری باشد.» البوسعیدی به امکان «استفاده از مدلهای موجود، مانند تنگههای مالاکا و سنگاپور» نیز اشاره کرد.
منبع: الجزیره