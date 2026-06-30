باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر رهبر شهید با حضور میلیونی، یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های تاریخ ایران است دمای ۴۰ درجه و تراکم جمعیت، چالش‌هایی برای سلامت شما ایجاد می‌کند که با آگاهی قابل‌مدیریت است قبل از رفتن به استقبال پیکر رهبر شهید، این ۸ نکتهٔ طلایی را بخوانید.

آیا می‌دانید حضور در مراسمی با تراکم جمعیت بالا، چه فشار فیزیولوژیکی بر بدن شما وارد می‌کند؟ برای وداع با رهبر شهید، نه‌تنها به شور قلبی که به آمادگی جسمانی و ذهنی نیاز دارید با رعایت اصول پزشکی و روان‌شناسی جمعی، این سوگ را به تجربه‌ای ایمن و ماندگار تبدیل کنید آگاهی، نخستین قدم برای حضوری مسئولانه و سالم در این حماسهٔ ملی است سلامت خود را جدی بگیرید تا بتوانید ارادتتان را به بهترین شکل نشان دهید.

سیستم تنظیم حرارت بدنتان در هوای گرم تیرماه، به‌شدت آسیب‌پذیر است همراه‌داشتن بطری آب، نه یک توصیه که یک ضرورت فیزیولوژیک برای پیشگیری از گرمازدگی و افت فشارخون است تعریق مداوم در جمعیت، حجم خون را کاهش داده و خطر سنکوپ را افزایش می‌دهد هر ۲۰ دقیقه، جرعه‌ای آب بنوشید؛ این کار، تعادل الکترولیت‌های شما را حفظ کرده و از تاری دید و گیجی ناگهانی جلوگیری می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ امنیت در تجمعات، قدرت ارتباطی شماست تلفن همراه با شارژ کامل و پاوربانک، خط حیاتی شما با اورژانس و همراهان است دارو‌های قلبی، فشارخون یا قند را در جیب سینه قرار دهید تا در لحظهٔ بحران، دسترسی سریع داشته باشید کارت شناسایی همراه با گروه خونی و شمارهٔ تماس اضطراری، اطلاعات حیاتی‌ای است که جان شما را در دقایق طلایی نجات خواهد داد.

سیستم اسکلتی-عضلانی شما برای ساعات طولانی ایستادن در صفوف فشرده، نیازمند پشتیبانی صحیح است کفش طبی با قوس مناسب و پنجهٔ پهن، از بروز گرفتگی عضلات ساق و کمردرد شدید جلوگیری می‌کند عینک‌آفتابی با استاندارد UV، از شبکیهٔ چشم در برابر انعکاس نور محافظت کرده و کلاه لبه‌دار، خطر آفتاب‌زدگی را تا ۴۰٪ کاهش می‌دهد این دو وسیله، ساده، اما حیاتی هستند.

در شلوغی جمعیت، استرس اکسیداتیو و ترشح کورتیزول افزایش می‌یابد که سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند تنفس عمیق دیافراگمی و کنترل ضربان قلب، اضطراب را مهار کرده و تمرکز شما را بالا می‌برد در صورت احساس تنگی نفس یا تپش قلب، بلافاصله کنار کشیده و چمباتمه بزنید تا جریان خون به مغز بازگردد آرامش ذهنی، بهترین داروی شما در این مسیر پرشور است.

نیرو‌های امدادی با کد‌های رنگی مشخص، در نقاط راهبُردی مستقر هستند هنگام بروز هرگونه عارضه مانند سرگیجه، تهوع یا درد قفسهٔ سینه، با خونسردی کامل به نزدیک‌ترین پست امداد مراجعه کنید این تیم‌ها مجهز به اکسیژن، سرم و دارو‌های اورژانسی هستند خودداری از حرکات ناگهانی و دویدن در جمعیت، از بروز تصادفات زنجیره‌ای و لهیدگی جلوگیری می‌کند.

پیشگیری از بیماری‌های عفونی در تجمعات، اولویت مهمی است دستمال‌کاغذی مرطوب و ژل ضدعفونی‌کننده، تماس با سطوح مشترک را ایمن می‌سازد از لمس بی‌رویهٔ صورت و چشم‌ها بپرهیزید و فاصلهٔ ایمن با افراد دارای علائم سرماخوردگی را رعایت کنید تغذیهٔ سبک و مقوی قبل از حرکت، قند خون پایدار را تضمین کرده و از ضعف ناگهانی در ساعات طولانی مراسم پیشگیری می‌کند.

در پایان، همدلی و رفتار جمعی، نه یک ارزش اخلاقی که یک اصل روان‌شناختی برای کاهش تنش جمعی است رعایت نظافت محیطی، از آلودگی میکروبی جلوگیری کرده و به‌اشتراک‌گذاری آب آشامیدنی با دیگران، حس امنیت روانی را تقویت می‌کند با این توصیه‌های علمی، شما نه یک عزادار صرف که یک شهروند آگاه و مسئول در برابر سلامت خود و دیگران خواهید بود سلامت باشید و سلامتی را هدیه دهید.

منبع: فارس