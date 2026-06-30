منابع آگاه فاش کردند که پایگاه آمریکا در اردن نقش کلیدی در حملات اخیر به ایران داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع آگاه به اسپوتنیک گفت که پایگاه آمریکایی در اردن در جریان تجاوز اخیر آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران نقش «پایگاه عملیاتی خط مقدم منطقه‌ای را ایفا کرده است.

این منبع با بیان اینکه پایگاه «موفق السلطی» در جریان جنگ  اخیر در چارچوب «عملیات‌های آمریکا» علیه ایران نقش کلیدی ایفا کرد، افزود: «واشنگتن گزینه دیگری نداشت.»

او ادعا کرد که متحدان آمریکا در خلیج فارس، یعنی عربستان و امارات، «به آمریکایی‌ها اجازه استفاده از حریم هوایی خود را ندادند».

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله به ایران ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۰۹ تير ۱۴۰۵
بعد به بهانه بی طرفی موشکهای ما رو میزد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۰۹ تير ۱۴۰۵
اردن هم باید تنبیه شود و مورد حمله قرار بگیرد .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۰۹ تير ۱۴۰۵
اردن به ظاهر یک کشور عربی مستقل است اما بخاطر وابستگی و نوکری و پایه گذاری این رژيم به دست انگلیس .جز املاک انگلیس خبیث و اسرائیل و آمریکا است و پادشاه ان هیچ اراده در امور سیاست و حکومت ندارد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۰۹ تير ۱۴۰۵
من نمیفهمم چرا وقتی آمریکا از این کشورها بما حمله کرد ما فقط پایگاههای آمریکا را زدیم.در صورتی که این کشورها هم همدستش بودند .باید مناطق حساس خود این کشورها را هم میزدیم.این التیماتوم کارسازی بود.والسلام
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۹ تير ۱۴۰۵
اردن هم جزء کشورهای مورد نظر ما است .
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۹ تير ۱۴۰۵
اینم سفیدشویی امارات و عربستانه
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۰۹ تير ۱۴۰۵
اردن را با خاک یکسان کنید
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نقش کلیدی اردن در حملات آمریکا به ایران
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