منابع آگاه فاش کردند که پایگاه آمریکا در اردن نقش کلیدی در حملات اخیر به ایران داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع آگاه به اسپوتنیک گفت که پایگاه آمریکایی در اردن در جریان تجاوز اخیر آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران نقش «پایگاه عملیاتی خط مقدم منطقه‌ای را ایفا کرده است.

این منبع با بیان اینکه پایگاه «موفق السلطی» در جریان جنگ اخیر در چارچوب «عملیات‌های آمریکا» علیه ایران نقش کلیدی ایفا کرد، افزود: «واشنگتن گزینه دیگری نداشت.»

او ادعا کرد که متحدان آمریکا در خلیج فارس، یعنی عربستان و امارات، «به آمریکایی‌ها اجازه استفاده از حریم هوایی خود را ندادند».

منبع: المیادین