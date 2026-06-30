باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بیست‌وششمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور ۱۲۰ نفر از همسران و فرزندان کارکنان در رده‌های سنی زیر و بالای ۱۴ سال برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره از مسابقات در رشته‌های حفظ، قرائت تحقیق، ترتیل، مفاهیم و اذان به رقابت پرداختند و آثار آنان توسط هیئت داوران تخصصی قرآن کریم مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت انس خانواده‌ها با آموزه‌های قرآن کریم، شناسایی استعداد‌های قرآنی و ایجاد زمینه برای حضور فعال‌تر خانواده‌های کارکنان ارتش در فعالیت‌های فرهنگی و دینی برگزار شد.

پس از اعلام نتایج نهایی از سوی هیئت داوران، ۳۵ نفر از شرکت‌کنندگان موفق شدند با کسب رتبه‌های برتر، جواز حضور در مرحله منطقه‌ای مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به دست آورند.

مسئولان برگزارکننده این مسابقات، برگزاری مستمر چنین برنامه‌هایی را گامی مؤثر در توسعه فعالیت‌های فرهنگی، تعمیق ارزش‌های دینی و ارتقای سطح معارف قرآنی در میان خانواده‌های کارکنان ارتش عنوان کردند.