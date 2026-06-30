چمران با تاکید بر اینکه میزان تورم رسمی در قیمت‌گذاری نرخ سرویس مدارس اهمیت دارد، گفت: باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که رانندگان بتوانند از پس هزینه‌ها بربیایند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مهدی چمران در حاشیه چهارصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز معاون قوه قضاییه در صحن حضور خواهد یافت، اظهار کرد: رئیس دیوان عالی کشور نیز روز یکشنبه هفته جاری در شورا حضور داشت و جلسات تخصصی با ایشان برگزار کرده و موارد تخصصی را مطرح کردیم.

وی با بیان اینکه رسیدگی به امتیازات و مسائل مربوط به جنگ و سرویس مدارس نیز در دستور جلسه قرار دارد، یادآور شد: نامگذاری چند معبر نیز در این جلسه انجام خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تشییع پیکر امام شهید، گفت: این مراسم یک رستاخیز بزرگ برای مردم است. با هماهنگی تمام دستگاه‌ها و شهرداری تهران برنامه‌ریزی مفصلی صورت گرفته و به تمام مواردی که به ذهن خطور می‌کند پرداخته شده است. البته حضور گروه‌های داوطلب مردمی برای میزبانی از زائران ضروری است. با این وجود به نظر می‌رسد مساجد، مدارس و مراکز اسکان کافی نباشد و نیاز است که مردم از زائران میزبانی کنند و مردم تهران سهم عمده‌ای در این زمینه دارند.

وی با بیان اینکه بخش عمده فعالیت‌ها با مترو انجام خواهد شد، تصریح کرد: سرفاصله‌ها در مسیر کوتاه‌تر خواهد شد تا مردم سریعتر بتوانند به سمت مصلی تردد کنند. هرآنچه اتوبوس داریم را به کارخواهیم گرفت. پیشنهاد دادیم که اتوبوس‌های سرویس ادارات را نیز مورد استفاده قرار دهیم. ون‌ها و تاکسی‌ها به صورت داوطلبانه استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه قرار بر این شد که مسیر باز باشد تا منجر به ازدحام نشود، تصریح کرد: برای اولین بار در ۱۵ شهریور ۱۳۵۷ در راهپیمایی، ساکنان مسیر از مردم استقبال کردند و این استقبال بسیار کمک‌کننده بود. آن زمان پیش‌بینی صورت نگرفته بود، اما حالا از یک ماه قبل برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. اگر مردم به میدان بیایند و از زائران استقبال کنند یک حادثه مهم تاریخی رخ خواهد داد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مناطق مختلف معین استان‌ها هستند، گفت: شهرداری فضا‌های مختلف خود را در اختیار قرار داده که زائران بتوانند در آنها مستقر شوند و این تقسیم‌بندی انجام شده که مردم سردرگم نشوند.

وی در مورد مسدود شدن ورودی‌های شهر، یادآور شد: از مردم دعوت شده که در مراسم حضور پیدا کنند و نمی‌توان معابر را مسدود کرد. مسئله‌ای که در این خصوص مطرح شد اشتباه بود.

چمران با تاکید بر اینکه میزان تورم رسمی در قیمت‌گذاری نرخ سرویس مدارس اهمیت دارد، تصریح کرد: باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که رانندگان بتوانند از پس هزینه‌ها بربیایند.

برچسب ها: مهدی چمران ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
نام‌گذاری ۱۱ معبر و یک بوستان در تهران
مهدی مزینانی:
۷۰ درصد بودجه حریم تهران به مناطق جنوبی اختصاص یافت
زنگ خطر در بوستان‌های تهران؛ ده‌ها هزار درخت قربانی آفت و کم‌آبی
شاخه غربی ابرپروژه یادگار امام (ره) پس از ۱۴ سال وقفه، آماده افتتاح شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۹ تير ۱۴۰۵
حاجی پس چرا حقوق کارمندان به اندازه تورم رسمی افزایش پیدا نکرد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۰۹ تير ۱۴۰۵
همه چیز با نرخ رسمی تورم اضاف میشه بجز حقوق کارمندای بدبخت، چرا؟! چونکه خود دولت باید حقوق بده زیر بار نمیره و هرساله به یه بهونه 20 درصد کذایی رو اضاف میکنه ولی بقیه صنوف و شرکت ها راحت مجوز میده مثل شرکت های خودروسازی هر 3 ماه مجوز بهشون دادن. ننگ بر شما
۰
۰
پاسخ دادن
شرط‌بندی ۲ پسر برای سرقت زیر یک دقیقه
جزئیات ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح مشخص شد
ورود خودرو‌های سنگین به تهران از جمعه شب ممنوع می‌شود
سازمان ثبت، حق سلب انتخاب از مردم را ندارد/ پایان تحمل مجلس در برابر «ترک فعل» یک‌ساله در اتصال سکو‌های ملکی
اسیدپاشی به خاطر سند خانه مادری
پلیس راهور: از برپایی موکب در مسیر‌های تردد مراسم تشییع خودداری شود
اعمال محدودیت‌های گسترده ترافیکی در تهران، قم و مشهد همزمان با مراسم تشییع رهبر انقلاب
ایستگاه‌های متروی مصلی، بهشتی و میرزای‌شیرازی جمعه، شنبه و یکشنبه تعطیل است
قیمت‌گذاری نرخ سرویس مدارس بر اساس میزان تورم رسمی
رئیس قوه قضاییه: سختی کار پزشکی قانونی در جنگ بازگو نشده است
آخرین اخبار
آماده‌باش ۶۷ هزار نیروی هلال‌احمر برای پوشش امدادی مراسم تشییع
خانواده باید به کانون مهارت‌آموزی و تاب‌آوری تبدیل شود
روش‌های مشارکت در پویش «برکت آفتاب»
تمهیدات مناطق شهرداری تهران در آستانه تشییع پیکر رهبر شهید
ایستگاه‌های متروی مصلی، بهشتی و میرزای‌شیرازی جمعه، شنبه و یکشنبه تعطیل است
بسیج ظرفیت‌های شهرداری برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید
اعمال محدودیت‌های گسترده ترافیکی در تهران، قم و مشهد همزمان با مراسم تشییع رهبر انقلاب
استقرار ۱۱۰ هزار نیروی عملیاتی و پوشش امدادی در مراسم تشییع رهبر شهید در ایران و عراق
حمایت ستاد اجرایی فرمان امام از آسیب‌دیدگان جنگ
پلیس راهور: از برپایی موکب در مسیر‌های تردد مراسم تشییع خودداری شود
دادستان تهران: بیش از ۷ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشت
نام‌گذاری ۱۱ معبر و یک بوستان در تهران
شرط‌بندی ۲ پسر برای سرقت زیر یک دقیقه
رئیس قوه قضاییه: سختی کار پزشکی قانونی در جنگ بازگو نشده است
هلال‌احمر ایران به عنوان قطب منطقه‌ای آموزش امداد و نجات تأیید شد
زاکانی: زمینه میزبانی از شهروندان در محلات مختلف فراهم شود
قیمت‌گذاری نرخ سرویس مدارس بر اساس میزان تورم رسمی
اسیدپاشی به خاطر سند خانه مادری
ورود خودرو‌های سنگین به تهران از جمعه شب ممنوع می‌شود
جزئیات ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح مشخص شد
القاصی: با متعرضان به اراضی ملی و زمین‌خواران در اطراف تهران برخورد قضایی شد
سازمان ثبت، حق سلب انتخاب از مردم را ندارد/ پایان تحمل مجلس در برابر «ترک فعل» یک‌ساله در اتصال سکو‌های ملکی
تأکید رئیس بنیاد شهید بر حل مشکلات ایثارگران
محدودیت‌های ترافیکی تنها در نقاط نزدیک به محل برگزاری مراسم تشییع اعمال خواهد شد + فیلم
خدمات‌رسانی به زائران از ورودی‌های پایتخت آغاز می‌شود
احقاق حق بازنشستگان با اجرای حکم کلان قضایی به ارزش ۸۶ هزار میلیارد تومان
جهانگیر: زمان رسیدگی قضایی و استعلام‌ها به‌طور چشمگیری کاهش یافت
ثبت‌نام در سماح شرط بهره‌مندی از ارز زیارتی اربعین ۱۴۰۵
صادق زیباکلام مجرم شناخته شد