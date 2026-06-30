باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی علویانمهر اظهار کرد: رتبهبندی دانشگاههای جهان توسط ISC بدون خوداظهاری دانشگاهها انجام میشود و بر ایناساس، پایگاهداده معتبری طی هشت سال رتبهبندی دانشگاههای جهان در این سازمان شکل گرفته است که منبع موثقی جهت سیاستگذاریهای پژوهشی و ترسیم نقشهراه جهت هدایت دانشگاههای ایران و سایر کشورهای اسلامی به سمت دانشگاههای تراز جهانی است.
او افزود: در رتبهبندی جهانی ISC ۲۰۲۵، سه دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و دانشگاه جانز هاپکینز در رتبههای اول تا سوم قرار دارند و ۱۰ دانشگاه برتر جهان از کشورهای آمریکا، انگلستان، چین و کانادا هستند که در جدول ۲ قابل مشاهده است.
علویانمهر عنوان کرد: کشور چین با ۴۶۳ دانشگاه، آمریکا با ۳۲۴ دانشگاه، هند با ۱۸۰ دانشگاه، ژاپن با ۱۲۲ دانشگاه، ترکیه با ۱۰۶ دانشگاه، انگلستان با ۱۰۱ دانشگاه، ایران با ۷۶ دانشگاه و آلمان با ۷۵ دانشگاه در این رتبهبندی حضور داشتهاند.
علویانمهر گفت: در رتبهبندی سال ISC ۲۰۲۵، کشور چین با دانشگاه تسینگهوا (رتبه ۹)، کشور سنگاپور با دانشگاه ملی سنگاپور (رتبه ۲۵) و کشور ژاپن با دانشگاه توکیو (رتبه ۳۵) بهترین رتبههای دانشگاههای آسیا را از آن خود کردهاند.
او ادامه داد: در این رتبهبندی، ۴۵۶ دانشگاه از ۳۳ کشور اسلامی حضور داشتند که ترکیه با ۱۰۶ دانشگاه، ایران با ۷۶ دانشگاه و پاکستان با ۴۱ دانشگاه بیشترین تعداد را داشتهاند.
رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: در میان دانشگاههای برتر کشورهای اسلامی، عربستان سعودی با رتبه ۲۲۹، قطر در بازه ۳۵۰-۳۰۱، مالزی در بازه ۴۰۰-۳۵۱، امارات متحده عربی و ایران در بازه ۵۰۰-۴۰۱ بهترین رتبههای جهانی را کسب کردهاند.
علویانمهر با اشاره به حضور ۷۶ دانشگاه ایرانی در این رتبهبندی، اظهار کرد: این در حالی است که سال گذشته ۷۲ دانشگاه از ایران در این رتبهبندی حضور داشتهاند.
او ادامه داد: دانشگاههای تهران، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی تبریز و فردوسی مشهد، ۱۰ دانشگاه برتر ایران در رتبهبندی ISC ۲۰۲۵ هستند.
رئیس موسسه ISC گفت: رتبهبندی جهانی ISC (ISC World University Rankings) یکی از نظامهای رتبهبندی است که برای اولینبار در سال ۲۰۱۸ توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با هدف ارزیابی دانشگاههای کشور و نیز کشورهای اسلامی در سطح جهان انجام شده است.
منبع: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام