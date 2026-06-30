باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی فرشچی، رئیس مرکز ملی فرش ایران در نخستین نشست کمیته فرش استان کرمان با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختاری منسجم برای سیاست‌گذاری در حوزه فرش دستباف، پیشنهاد تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری فرش دستباف را مطرح کرد و گفت: برای آنکه تصمیمات این حوزه با مشارکت همه ذی‌نفعان، منطقی، قانونی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود، تشکیل این شورا با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ضروری است.

فرشچی با اشاره به تدوین سند راهبردی تحول فرش دستباف کشور افزود: در این سند، تشکیل شورای عالی فرش دستباف پیش‌بینی شده است و این سند ظرف دو هفته آینده برای تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد تا زمینه اجرای عملی تصمیمات و سیاست‌های این حوزه فراهم شود.

وی یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت فرش را تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه دانست و بیان کرد: برای نخستین‌بار مجوزی اخذ شده است که بر اساس آن، تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز برای تأمین ابریشم و پشم مورد نیاز تولید فرش دستباف بر عهده مرکز ملی فرش ایران باشد و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد تا ارز به تولیدکنندگان واقعی و فعالان اصلی این صنعت اختصاص یابد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین به مطالبه دیرینه استان کرمان برای احیای بنای تاریخی شرکت فرش اشاره کرد و گفت: در بازدید از این مجموعه، پیشنهاد شد با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، این بنای ارزشمند احیا شود. با توجه به دولتی بودن مالکیت این مجموعه، واگذاری آن باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شود.

فرشچی با اعلام موافقت با این پیشنهاد افزود: سرمایه‌گذارانی که توانمندی لازم برای بازسازی و احیای این مجموعه را داشته باشند، از سوی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان معرفی خواهند شد تا با مشارکت بخش خصوصی، شرکت فرش کرمان به موزه، نمایشگاه دائمی فرش و کارگاه‌های تولید قالی تبدیل شود؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در حفظ میراث فرش کرمان و رونق دوباره این صنعت ایفا کند.

در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان نیز با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و رویکردهای حوزه فرش، گفت: احیای صنعت فرش در گرو تغییر نگرش، تدوین استراتژی‌های نوین اقتصادی و تعریف صحیح زنجیره ارزش است.

سیدمهدی طبیب‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در این حوزه افزود: تا زمانی که اقتصاد فرش پویا و سودآور نباشد، ابعاد فرهنگی و هویتی آن نیز به‌درستی دیده نخواهد شد؛ از این‌رو باید فرش را به عنوان یک مزیت اقتصادی راهبردی در کنار ارزش‌های فرهنگی آن مورد توجه قرار داد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا بازار و صادرات، زمینه‌ساز بازگشت رونق به این صنعت خواهد بود، خاطرنشان کرد: توسعه صنعت فرش علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، می‌تواند اشتغال پایدار را به درون خانواده‌ها هدایت کرده و نقش مؤثری در تقویت معیشت خانوارها و رشد صنایع خلاق ایفا کند.