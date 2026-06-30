چند توصیه ساده اما مهم برای رفتن در تجمعات + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس هلال احمر در برنامه «صبحانه ایرانی» از شبکه دو سیما تأکید می‌کند که نباید خروج از محل تجمع را به لحظات پایانی موکول کرد. افزایش تراکم جمعیت به بیش از چهار نفر در هر متر مربع، نشانه ورود به محدوده خطر است و با رسیدن این عدد به شش یا هفت نفر، حرکت افراد عملاً متوقف می‌شود. در چنین شرایطی بهتر است به‌جای حرکت خلاف جهت جمعیت، به‌صورت مورب به سمت کناره‌ها حرکت کرده و در صورت مشاهده مسیر خروج، هرچه سریع‌تر از محل خارج شد.

همچنین توصیه می‌شود پیش از ورود به هر تجمع، افراد همراه یک محل امن و مشخص را برای ملاقات در صورت جدا شدن از یکدیگر تعیین کنند تا از بازگشت و حرکت خلاف مسیر جمعیت جلوگیری شود. اگر فردی در ازدحام گرفتار شد، قرار دادن دست‌ها روی سینه به حالت محافظتی می‌تواند از وارد شدن فشار مستقیم به قفسه سینه و اختلال در تنفس جلوگیری کند. توجه به مسیرهای خروج و ارزیابی محیط از همان لحظه ورود نیز از دیگر نکات مهم برای افزایش ایمنی در تجمعات است.