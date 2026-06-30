باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برداشت صیفی از ۷۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی اردستان + فیلم

برداشت صیفی از ۷۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان اردستان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فصل برداشت صیفی در اردستان بیش از ۱۲۰۰ نفر در این شهرستان مشغول به کار می‌شوند.

عمده محصول صیفی اردستان در منطقه قلعه گوشه مهاباد کشت می‌شود و جانان، طالبی، گرمک و خربوزه از انواع صیفی کشت شده در این منطقه است.

 

مطالب مرتبط
برداشت صیفی از ۷۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی اردستان + فیلم
young journalists club

برداشت گیلاس از ۳۹۰ هکتار باغ در شاهرود + فیلم

برداشت صیفی از ۷۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی اردستان + فیلم
young journalists club

آغاز فصل برداشت طالبی در مزارع شهرستان کاشمر + فیلم

برداشت صیفی از ۷۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی اردستان + فیلم
young journalists club

برداشت گوشواره‌های طبیعت در قائنات + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توصیه دکتر عزیزی به کسانی که فوبیای ازدواج دارند + فیلم
۱۰۱۳

توصیه دکتر عزیزی به کسانی که فوبیای ازدواج دارند + فیلم

۱۱ . تير . ۱۴۰۵
آماده‌باش کامل ارتش برای تأمین امنیت زائران مراسم تشییع رهبر شهید + فیلم
۷۵۶

آماده‌باش کامل ارتش برای تأمین امنیت زائران مراسم تشییع رهبر شهید + فیلم

۱۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ ایران برنده واقعی میدان است، نه آمریکا! + فیلم
۶۶۱

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ ایران برنده واقعی میدان است، نه آمریکا! + فیلم

۱۱ . تير . ۱۴۰۵
اختلاف نظر بین زن و شوهر چه زمانی پیش می‌آید؟ + فیلم
۵۵۶

اختلاف نظر بین زن و شوهر چه زمانی پیش می‌آید؟ + فیلم

۱۱ . تير . ۱۴۰۵
علائم مفصلی که باید جدی بگیرید! + فیلم
۵۴۷

علائم مفصلی که باید جدی بگیرید! + فیلم

۱۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha