باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسین ملک‌مکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس، از برگزاری مراسم بزرگداشت و سوگواری «رهبر شهید انقلاب اسلامی» همزمان با آیین تشییع با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران» و شعار محوری «باید برخاست» در شیراز و سراسر استان خبر داد.

او اظهار کرد: این ویژه‌برنامه‌ها از ۱۳ تا ۲۱ تیرماه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و انقلابی برگزار می‌شود و هر روز به یکی از اقشار مختلف جامعه اختصاص دارد. به گفته او، اجتماعات بانوان، کارکنان دولت، فرهنگیان و دانش‌آموزان، روحانیون، طلاب، دانشگاهیان، نیرو‌های مسلح و همچنین اجتماع عمومی مردم در این ایام در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و دیگر نقاط شیراز برگزار خواهد شد.

ملک‌مکان افزود: مراسم عمومی اقشار مختلف مردم شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه با راهپیمایی از میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود و همچنین در روز جمعه ۱۹ تیرماه نیز آیین‌های قرائت قرآن و عزاداری در تمامی مصلا‌های نماز جمعه استان فارس برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس ادامه داد: آیین پایانی این برنامه‌ها نیز شامگاه یکشنبه ۲۱ تیرماه پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) برگزار می‌شود.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حضور مردم فارس در مراسم تشییع، گفت: اعزام کاروان‌های مردمی به تهران برای شرکت در آیین تشییع و تدفین با مدیریت سپاه فجر استان فارس هماهنگ و اطلاع‌رسانی شده است.

ملک‌مکان در پایان خاطرنشان کرد: همزمان با این برنامه‌ها، ستاد‌های بزرگداشت در تمامی شهرستان‌ها و شهر‌های استان با مسئولیت ائمه جمعه، فرمانداران و فرماندهان سپاه، برگزاری مراسم سوگواری و بزرگداشت را از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه برنامه‌ریزی و اجرا خواهند کرد.