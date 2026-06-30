اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق توصیه کارشناس هلال احمر، در صورت مواجهه با فرد گرمازده، ابتدا او را به مکانی خنک و سایه منتقل کرده و در صورت هوشیار بودن، بهتدریج آب و محلولهای حاوی الکترولیت به او بدهید. لباسهای اضافی یا تنگ را شل کنید تا تنفس راحتتر شود و با استفاده از آب خنک ـ نه آب بسیار سرد ـ بدن فرد را خنک کنید. همچنین میتوان پارچه، روسری یا چفیه خیس را روی سر قرار داد تا به کاهش دمای بدن کمک کند. در حالت درازکش نیز بالا آوردن پاها حدود ۳۰ سانتیمتر میتواند مؤثر باشد.
اگر فرد علائم حیاتی ندارد یا دچار بیهوشی شده است، باید بلافاصله با اورژانس تماس گرفت و در صورت آشنایی، اقدامات احیای قلبی ـ ریوی را آغاز کرد. همچنین به افراد بیهوش نباید هیچگونه آب، مایعات یا مواد غذایی داده شود، زیرا خطر ورود مایعات به راههای هوایی و بروز عوارض جدی وجود دارد.