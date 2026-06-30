کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - چنگیز خناری، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران در برنامه رادیواقتصاد، با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی کشور اظهار کرد: ایران به دلیل دسترسی به آب‌های جنوب، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب و همجواری با کشورهای محصور در خشکی، ظرفیت بالایی برای عبور و ترانزیت کالا دارد.

وی افزود: با توجه به مبادلات تجاری میان ایران و ارمنستان، استفاده از کانال یا مسیر سبز برای کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی دو کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا، مذاکرات و اقدامات لازم برای اجرای این طرح انجام شده است.

خناری با بیان اینکه کریدور سبز بر مبنای مدیریت ریسک و کنترل هوشمند کالاها طراحی شده است، گفت: در این مسیر، کالاهایی که بر اساس شاخص‌های مدیریت خطر شناسایی می‌شوند، به‌ویژه برخی کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی، با حداقل اسناد و تشریفات و بدون بازرسی‌های زمان‌بر عبور خواهند کرد.

وی ادامه داد: یکی از الزامات اجرای این طرح، تبادل اطلاعات پیش از ورود کالا میان گمرکات دو کشور است تا کشور مقصد بتواند بر اساس اطلاعات دریافتی، مدیریت ریسک انجام داده و کالا هنگام ورود با کمترین زمان ممکن از گمرک عبور کند.

مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران تصریح کرد: فردا جلسه مجازی نهایی با طرف ارمنی برگزار می‌شود و پس از تایید مقامات گمرکی دو طرف، این کریدور تسهیل‌شده گمرکی برای فعالان مجاز اقتصادی دو کشور اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه محدود به ارمنستان نیست، گفت: ایجاد کریدورهای سبز برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر کشورها نیز در دستور کار قرار دارد و این طرح به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد.

خناری همچنین با اشاره به تجربه‌های اخیر و ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل اظهار کرد: گمرک ایران برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تجارت خارجی، برنامه‌هایی برای توسعه حمل ترکیبی، استفاده بیشتر از ظرفیت ریلی و کاهش وابستگی به مسیرهای خاص در حال اجرا دارد.

وی افزود: حمل ترکیبی به صورت آزمایشی در ایستگاه شهید مطهری مشهد آغاز و در ایستگاه سنندج عملیاتی شده است؛ به این معنا که کالا پس از حمل جاده‌ای، به شبکه ریلی منتقل شده و از مرزهای ریلی خارج می‌شود.

مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران درباره اجرای ترانزیت اداری نیز گفت: در این روش، کالا از مرزهای ریلی به گمرکات داخلی منتقل می‌شود و بدون حضور صاحب کالا یا شرکت حمل‌ونقل، تشریفات ترخیص در مقصد انجام خواهد شد که باعث کاهش توقف کالا در مرزها می‌شود.

خناری با اشاره به هدف‌گذاری گمرک برای کاهش زمان عبور کالا بیان کرد: بر اساس مصوبات، زمان ترانزیت باید حداکثر دو ساعت باشد و در حال حاضر برای کالاهایی که نیازمند مجوزهای متعدد نیستند، این فرآیند در همین بازه زمانی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در گمرکات ورودی، مسیرهای سبز، زرد و قرمز برای کالاها تعریف شده است تا کالاهای کم‌ریسک بدون ارزیابی فیزیکی و صرفاً بر اساس اسناد و مدارک و اعتبار پلمب محموله‌ها، تشریفات خود را طی کنند.

مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران درباره نظارت بر این فرآیند نیز گفت: قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات گمرکی چارچوب برخورد با تخلفات احتمالی را مشخص کرده‌اند و در صورت بروز تخلف، گزارش‌های لازم به مراجع نظارتی ارسال خواهد شد.

وی تاکید کرد: اجرای مسیرهای سبز گمرکی با تکیه بر تبادل اطلاعات، فناوری و اعتماد متقابل میان گمرکات کشورها، می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرعت تجارت و رضایت فعالان اقتصادی داشته باشد.