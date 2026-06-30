وزیر امور خارجه اسلواکی در کنفرانسی خبری در براتیسلاوا از اسرائیل خواست تا به توافقات بین ایالات متحده و ایران احترام بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش خبرگزاری TASR اسلواکی، یورای بلانر، وزیر امور خارجه اسلواکی، از اسرائیل خواسته است تا به توافقات بین ایالات متحده و ایران احترام بگذارد.

بلانر، که در کنار خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، در یک کنفرانس خبری در براتیسلاوا صحبت می‌کرد، بر لزوم راه‌حل‌های دیپلماتیک برای درگیری‌ها در خاورمیانه، از جمله نوار غزه و تنش‌های مربوط به ایران تأکید کرد.

بلانر گفت: «ما نمی‌خواهیم لبنان بخش دیگری از غزه باشد و بنابراین، لازم است که اسرائیل نیز به توافقاتی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران منعقد شده است، پایبند باشد.»

او تأکید کرد که براتیسلاوا و مادرید رویکرد مشابهی در قبال درگیری‌های بین‌المللی دارند و دیپلماسی، گفتگو و احترام به قوانین بین‌المللی را در اولویت قرار می‌دهند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ لبنان ، غزه ، وزیر امور خارجه اسلواکی
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