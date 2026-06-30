شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از تجمعات گسترده مردم انقلابی شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که ملت ایران در آستانه‌ی وداع با پیکر مطهر و تشییع باشکوه رهبر شهید خود است، یکصد و بیست و یکمین تجمع خودجوش مردمی شهر صالح آباد با شعار «باید برخاست»، در دهه دوم محرم با شکوهی بی‌نظیر برگزار شد.

این تجمع که با حضور گسترده مردم در ایام سوگواری محرم برگزار شد، نشان داد که حتی در آستانه‌ی تشییع و فقدانِ جسمانی رهبر شهید، روحِ میثاق و وفاداری میان امت و مکتب ایشان، همچنان با قدرت در جریان است و امت مبعوث با ایستادگی بر این مسیر، بر حقانیتِ راهِ امام حسین (ع) و رهبریِ شهید خود مهر تأیید می‌زنند.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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