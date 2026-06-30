باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اولین اقدام هنگام مواجه شدن با فردی که گرمازده شده است + فیلم

کارشناس هلال احمر در مورد گرمازدگی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا باروتیان، کارشناس هلال احمر با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص مواجهه با فرد گرمازده نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
اولین اقدام هنگام مواجه شدن با فردی که گرمازده شده است + فیلم
young journalists club

نسخه طبیعت برای گرمازدگی

اولین اقدام هنگام مواجه شدن با فردی که گرمازده شده است + فیلم
young journalists club

با این راهکار‌ها از خود در برابر گرمای هوا محافظت کنید

اولین اقدام هنگام مواجه شدن با فردی که گرمازده شده است + فیلم
young journalists club

کودکان و سالمندان مراقب گرمازدگی باشند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۸۹۰
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۶۹۹

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم
۵۷۴
سایمونز، پژوهشگر سوئدی:

ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۵۳۹

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم
۵۱۳

فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha