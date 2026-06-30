باشگاه خبرنگاران جوان - متفکرآزاد، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: هفته آینده، هفته نمایش سوگواری ملت ایران نیز خواهد بود. ما ملتی بوده‌ایم و هستیم که از سیدالشهدا (ع) و نهضت امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) آموخته‌ایم چگونه از غصه، حماسه بسازیم.

او افزود: این حماسه را ساخته‌ایم و اکنون می‌خواهیم بخشی از این غصه را با تشییع پیکر امام شهیدمان خالی کنیم و نشان دهیم که این بغض و کینه نسبت به قاتلان شهدایمان، به‌ویژه امام شهیدمان، همچنان در دل ملت ایران باقی است و انتقام آنان گرفته خواهد شد.

متفکر آزاد گفت: حضور میلیون‌ها ایرانی در تشییع پیکر فرمانده شهید، این پیام را به دنیا منتقل خواهد کرد که این کشور مستحکم، پیروز و سربلند است و با عزت، شهدای خود را تشییع می‌کند. این شهید، دیگر تنها فرمانده یک امت نیست، بلکه به پرچم و علم یک مکتب تبدیل شده است.