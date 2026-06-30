باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در نشست خبری امروز خود با اشاره به وضعیت کسب‌وکارهای آنلاین در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد کشور و به‌ویژه کسب‌وکارها سالی پر از فراز و نشیب بود. از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ صدور مجوز کسب‌وکارها متوقف شد و این روند تا دوم خرداد ادامه داشت؛ در حالی که قرار بود دولت ظرف ۵۰ روز آیین‌نامه مربوط به این موضوع را تدوین و ابلاغ کند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: پس از دوم خرداد، صدور مجوزها مجدداً آغاز شد و حوزه طلا نیز به دو بخش فروش برخط طلای آب‌شده (شمش) و فروش مصنوعات طلا تقسیم شد. خوشبختانه مجوزهای مربوط به فروش مصنوعات طلا نیز پس از وقفه‌ای دوباره فعال شده است.

وی با انتقاد از روند نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های طلای آنلاین، تصریح کرد: از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و براساس وظایفی که از سوی بانک مرکزی به اتحادیه واگذار شده بود، طراحی سامانه نظارتی آغاز شد و این سامانه رونمایی شد، اما به دلیل همکاری ناکافی دولت، هنوز به شکل رسمی وارد مرحله بهره‌برداری نشده است.

الفت‌نسب تاکید کرد: به اعتقاد ما نظارت بر حوزه طلای آنلاین باید به‌صورت برخط انجام شود و امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد راه‌اندازی رسمی سامانه نظارتی آنلاین طلا توسط بانک مرکزی باشیم.

وی با اشاره به تغییر رویکرد بانک مرکزی نسبت به این حوزه گفت: پیش از این نیز تاکید داشتیم که بانک مرکزی باید در حوزه طلا نقش داشته باشد، اما این موضوع پذیرفته نشده بود؛ اکنون با تغییر مدیریت بانک مرکزی شاهد ورود این نهاد به این حوزه هستیم و امیدواریم این روند به ساماندهی بهتر بازار کمک کند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خاطرنشان کرد: پلتفرم‌های توانمند و قابل اعتمادی در حوزه طلای آنلاین فعالیت می‌کنند، هرچند ممکن است برخی مجموعه‌ها نیازمند نظارت بیشتری باشند. راه‌اندازی سامانه نظارتی می‌تواند به شفاف شدن فعالیت‌ها و افزایش اعتماد مردم کمک کند.

وی همچنین با اشاره به نقش بانک مرکزی در ایجاد زیرساخت‌های لازم گفت: بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر تعداد خزانه‌های تحویل‌گیرنده طلا را افزایش دهد تا فعالان این حوزه بتوانند در شرایط رقابتی و با دسترسی بهتر به خدمات مورد نیاز، فعالیت خود را ادامه دهند.

در ادامه این جلسه صادق الحسینی مدیرعامل اقتصاد آنلاين اظهار داشت:تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات پلتفرم‌های فعال در این حوزه هرچه سریع‌تر برطرف شود تا شاهد رشد و توسعه بیشتر این کسب‌وکارها باشیم.

وی با بیان اینکه طلا همواره به‌عنوان یک دارایی فیزیکی مورد توجه مردم بوده است، اظهار کرد: امروز با تلاش پلتفرم‌های آنلاین، شناخت و استفاده از این خدمات در حال افزایش است و باید با ایجاد اعتماد بیشتر نسبت به این سکوها، زمینه توسعه این بازار فراهم شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این همایش بررسی خواهد شد، آینده بازار طلای آنلاین و مسیر پیش‌روی این حوزه است تا مشخص شود این بازار در سال‌های آینده به چه سمتی حرکت خواهد کرد و چگونه می‌تواند نقش موثرتری در اقتصاد داشته باشد.