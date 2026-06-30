تیم ملی فوتبال جوانان صبح امروز با تمرینات بدنسازی در پایگاه ورزش قهرمانی اصفهان، آمادگی جسمانی خود را ارتقا داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتبال جوانان ایران دومین روز از اردوی آماده‌سازی خود در اصفهان را با برگزاری یک جلسه تمرین بدنسازی آغاز کرد.

این تمرین از ساعت ۹ صبح امروز (سه‌شنبه) و به مدت ۶۰ دقیقه در پایگاه ورزش قهرمانی اصفهان برگزار شد و بازیکنان با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، برنامه‌های متنوع بدنی را زیر نظر کادر فنی دنبال کردند.

در این جلسه، شاگردان قاسم حدادی‌فر با هدایت مربی بدنساز تیم و نظارت مستقیم سایر اعضای کادرفنی و سرمربی، تمریناتی شامل افزایش استقامت، تقویت توان عضلانی، بهبود سرعت و چابکی و همچنین حرکات کششی و ریکاوری را انجام دادند.

کادر فنی در این تمرین تلاش کرد تا بازیکنان از نظر آمادگی بدنی در شرایط مطلوبی قرار گرفته و بتوانند در ادامه اردو، برنامه‌های تاکتیکی و فنی را با کیفیت بالاتری اجرا کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، دومین جلسه تمرین تاکتیکی تیم ملی جوانان نیز عصر امروز در زمین ملت اصفهان برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تیم ملی ، فوتبال
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