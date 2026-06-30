ناظر گمرکات کردستان و مدیرکل گمرک سنندج از ثبت بیش از ۸۲ میلیون دلار صادرات از گمرکات استان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز امیدی اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست امسال حدود ۳۱۱ هزار تن کالا به ارزش افزون بر ۸۲ میلیون و ۲۶۴ هزار دلار از گمرکات استان صادر شده است.

وی با اشاره به مقاصد صادراتی استان افزود: کشور عراق با سهم وزنی بیش از ۹۸ درصد از کل صادرات اظهاری، همچنان بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین بازار هدف کالاهای صادراتی کردستان محسوب می‌شود.

مدیرکل گمرک سنندج در ادامه به وضعیت واردات اشاره کرد و گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۱ هزار تن انواع کالا به ارزش حدود ۵۴ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

به گفته امیدی، میزان واردات در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۵۴۱ درصد و از حیث ارزش ۷۲ درصد افزایش داشته است.

منبع: روابط عمومی گمرکات کردستان 

برچسب ها: کردستان ، گمرک ، واردات و صادرات
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