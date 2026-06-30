باشگاه خبرنگاران جوان - رییس شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای اعزام مردم به مراسم تشییع پیکر امام شهید در تهران گفت: ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران از قزوین و شهرستان‌های تابعه پیش‌بینی شده و تمهیدات لازم برای اسکان، امدادرسانی و خدمات رفاهی در مسیر و محل مراسم در نظر گرفته شده است.

شهرام احمدپور اظهار کرد: در آستانه تشییع پیکر امام شهید قرار داریم و پس از برگزاری مراسم در تهران، برنامه‌های بدرقه و تشییع در شهرهای قم و مشهد نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در استان قزوین ۲ ماموریت اصلی بر عهده داریم که نخست، سازماندهی اعزام مردم از روز شنبه تا دوشنبه به تهران و دوم، مدیریت خدمات‌رسانی به زائران و کاروان‌هایی است که از مسیر قزوین عبور می‌کنند.

رییس شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین با اشاره به گستردگی مراسم، تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از حضور جمعیتی حدود ۲۵ میلیون نفر در تهران است که این موضوع ضرورت آمادگی همه‌ جانبه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و رسانه‌ای را دوچندان می‌کند.

احمدپور ادامه داد: چندین موکب در مسیر حرکت زائران استان‌های همجوار مستقر خواهد شد و با توجه به احتمال عبور زائران عراقی از محور آوج، برای این منطقه نیز تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

رییس شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین تصریح کرد: منطقه ۱۱ تهران به عنوان معین استان قزوین تعیین شده و جمعیت اعزامی استان پس از ورود به تهران به سمت مصلی هدایت خواهند شد.

احمدپور درباره ثبت‌نام متقاضیان اعزام، گفت: ۲ محل برای ثبت‌نام در شهر قزوین تعیین شده که مهدیه مسوول ثبت‌نام ساکنان شمال شهر و گلزار شهدا مسوول ثبت‌نام متقاضیان جنوب شهر است.

وی با هشدار نسبت به گرمای هوا در روز مراسم، افزود: موضوع گرمازدگی در تهران بسیار جدی است، بنابراین ضروری است افراد شماره تماس ضروری را همراه داشته باشند تا در مواقع نیاز امکان اطلاع‌رسانی سریع فراهم باشد.

رییس شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین تاکید کرد: کودکان زیر ۱۰ سال و افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند از حضور در مراسم خودداری کنند تا با مشکلات احتمالی مواجه نشوند.

احمدپور با اشاره به تجربه رویدادهای مشابه، گفت: در مراسم‌های پرتراکم گذشته از جمله آیین‌های مرتبط با شهید قاسم سلیمانی تجربه‌هایی به دست آمده که باید از آن‌ها برای ارتقای ایمنی و مدیریت جمعیت استفاده کنیم.

وی افزود: سخنگو و محور اصلی ستاد تشییع در استان قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) است و کمیته‌های تخصصی نیز در استان تشکیل شده‌اند.

احمدپور بیان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، خانه مطبوعات و مجموعه رسانه‌ای استان زیرمجموعه کمیته اطلاع‌رسانی هستند و مسوولیت هماهنگی رسانه‌ای را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم از بستر تلفن‌های هوشمند برای خوشامدگویی به مسافران سایر استان‌ها در هنگام ورود به قزوین و ارایه اطلاعات مورد نیاز استفاده کنیم، اقدام موثری در حوزه اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

این مسوول ادامه داد: برخی مراکز خدماتی، ورزشگاه‌ها و امامزاده‌ها برای اسکان احتمالی زائران در نظر گرفته شده تا در صورت توقف کاروان‌ها، امکان استراحت و اسکان موقت فراهم باشد.

رییس شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست داریم تا در صورت تمایل به مشارکت در میزبانی، آمادگی خود را اعلام کنند و همچنین کسانی که امکان در اختیار گذاشتن منازل خود برای اسکان زائران را دارند، می‌توانند اطلاع دهند تا از این ظرفیت مردمی نیز استفاده شود.

وی ادامه داد: کمیته امداد و نجات نیز به حالت آماده‌باش درآمده و بخشی از خدمات امدادی در مسیرها مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شوند.

احمدپور درباره سفر با خودروی شخصی نیز گفت: تردد با خودروهای شخصی به تهران منعی ندارد اما لازم است تمهیدات مربوط به پارک خودرو و دسترسی به محل مراسم از قبل پیش‌بینی شود تا تردد مردم به منطقه ۱۱ تهران با سهولت بیشتری انجام گیرد.

رییس شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین بیان کرد: خدماتی نظیر سرویس بهداشتی، آب شرب و امکانات بهداشتی در مصلی تهران فراهم خواهد بود، با این حال توصیه می‌شود شرکت‌کنندگان ماسک، آب معدنی و اقلام اولیه سفر را در کوله‌ پشتی همراه داشته باشند؛ مشابه آنچه در سفرهای اربعین تجربه شده است.

وی افزود: با توجه به احتمال پیاده‌روی حدود چهار کیلومتری تا محل مراسم، آمادگی جسمی و همراه داشتن تجهیزات ضروری اهمیت زیادی دارد.

این مسوول با تاکید بر ضرورت حضور حرفه‌ای رسانه‌ها، اظهار کرد: تیمی از نیروهای حرفه‌ای رسانه‌ای باید در مراسم تشییع حضور داشته باشند تا فرآیند مستندسازی، ثبت لحظات و تولید محتوای رسانه‌ای به بهترین شکل انجام شود.

رییس شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین خاطرنشان کرد: روحانیون و فرماندهان پایگاه‌های بسیج روستاها باید تا پایان مراسم، روند بازگشت زائران را مدیریت کرده و اطمینان حاصل کنند که تمامی مسافران به سلامت و به‌ موقع به استان بازمی‌گردند.