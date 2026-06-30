باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، با اشاره به عملکرد این جمعیت در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در این مدت تلاش کردیم با وجود همه سختیها، توان عملیاتی و ظرفیت امدادی کشور را تقویت کنیم و نیروهای امدادی با آمادگی کامل در میدان حضور داشتند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر بیش از ۶ میلیون داوطلب جوان به مجموعه هلالاحمر پیوستهاند، افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز حدود ۷۰ هزار نیروی واکنش سریع در آمادهباش قرار گرفتند و عملیاتهای امدادی بدون وقفه ادامه یافت.
کولیوند با اشاره به حجم گسترده مأموریتهای امدادی تصریح کرد: در مدت چهار دقیقه نخست وقوع حوادث، نیروهای امدادی سازماندهی شدند و در مجموع بیش از ۶ هزار مأموریت امدادی با موفقیت انجام شد. همچنین حدود ۷ هزار و ۲۵۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و بیش از ۱۰ هزار نفر نیز به صورت سرپایی در محل خدمات درمانی دریافت کردند. علاوه بر این، عملیات تفحص و انتقال پیکر شهدا نیز به طور کامل انجام شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تشریح خسارتهای ناشی از حملات، گفت: بر اساس ارزیابیهای انجام شده، ۱۴۹ هزار واحد مسکونی آسیب دید که از این تعداد ۱۲۳ هزار واحد دچار خسارت و حدود ۱۵ درصد به طور کامل تخریب شدند. همچنین ۲۴ هزار واحد تجاری، ۳۵۰ مرکز درمانی، ۳۲ دانشگاه، ۹۹۳ مدرسه و مرکز آموزشی، ۵۶ مرکز هلالاحمر، سه بالگرد، سه دستگاه آمبولانس و شماری از زیرساختهای حیاتی از جمله فرودگاهها، مخازن سوخت و تأسیسات دیگر آسیب دیدند.
وی با تأکید بر اینکه حمله به مراکز درمانی و امدادی مصداق نقض حقوق بشردوستانه است، خاطرنشان کرد: تمامی مستندات این حملات به صورت روزانه جمعآوری و مطابق مقررات بینالمللی برای دادستان دیوان کیفری بینالمللی، شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد ارسال شد.
کولیوند ادامه داد: با همکاری دانشگاهها و متخصصان ایرانی و بینالمللی، روایت دقیق و مستندی از این وقایع به زبانهای مختلف تهیه و منتشر شد و تاکنون دهها مکاتبه رسمی و گزارش حقوقی در این زمینه انجام شده است.
وی با اشاره به حمایتهای بینالمللی از هلالاحمر ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ هیچگاه از هیچ کشوری درخواست کمک نکرد، اما برخی کشورها به صورت داوطلبانه کمکهایی ارسال کردند که بلافاصله میان مناطق نیازمند توزیع شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین از حضور نمایندگان سازمانهای بینالمللی در ایران خبر داد و افزود: پس از ارائه گزارشهای مستند، فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قویترین جمعیت ملی و قطب منطقهای آموزش امداد و نجات و مدیریت حوادث معرفی و تأیید کرد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه سلامت روان گفت: هزاران مشاوره روانشناسی و روانپزشکی برای آسیبدیدگان، به ویژه کودکان، مادران باردار و بیماران خاص ارائه شد و حدود ۲ هزار و ۴۰۰ متخصص داوطلب در این بخش به صورت شبانهروزی فعالیت کردند.
کولیوند با بیان اینکه خدمات درمانی نیز بدون وقفه ادامه داشت، اظهار کرد: در این مدت بیش از ۳۴۰ هزار نسخه تخصصی برای بیماران، بهویژه بیماران خاص، توسط تیمهای درمانی هلالاحمر ارائه شد.
وی از همراهی گسترده مردم، هنرمندان، ورزشکاران، خیرین و داوطلبان با جمعیت هلالاحمر قدردانی کرد و گفت: همدلی مردم و حضور داوطلبانه اقشار مختلف جامعه نقش مهمی در افزایش توان امدادی کشور داشت و این همراهی سرمایهای ارزشمند برای جمعیت هلالاحمر محسوب میشود.