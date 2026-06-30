مدیر ورزشی تیم ملی فوتبال آلمان معتقد است ناگلزمن بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی آلمان است.

باشگاه خبرنگاران جوان- رودی فولر مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال آلمان و مدیر ورزشی این تیم در بازگشت از آمریکا به رسانه‌ها گفت: در مورد ماندن یا جدایی یولیان ناگلزمن باید تصمیم جمعی گرفته شود و باید در جلسه‌ای این موضوع را بررسی کنیم، اما به اعتقاد من او یک مربی جنگجو و خوب است و گزینه‌ای بهتر از او برای تیم ملی آلمان وجود ندارد.



بازیکنان تیم فوتبال آلمان بامداد امروز پس از حذف به وینستون سیلم شهری در کارولینای شمالی آمریکا بازگشتند و این در حالی بود که بازیکنان با سر پایین از پله‌های هواپیما پایین آمدند. گفته می‌شود امروز در نشست خبری آلمانی‌ها توضیحات خود را در مورد عملکرد این تیم ارائه خواهند کرد و پس از بازگشت به آلمان در مورد سرمربی و کادر فنی تیم تصمیم گیری خواهند کرد.