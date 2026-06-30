باشگاه خبرنگاران جوان - رسول مقابلی گفت: اقشار مختلف مردم آذربایجانغربی بهصورت خودجوش، در قالب کاروانهای مردمی و همچنین با خودروهای شخصی خود را برای حضور در مراسم و تجدید میثاق با رهبر شهید آماده کردهاند.
وی با یادآوری اینکه علاقهمندان به امام، انقلاب و نظام با شور و اشتیاق فراوان در این مراسم حضور خواهند یافت، توضیح داد: بخشی از آنان در قالب کاروانهای سازماندهیشده و بخشی دیگر بهصورت مستقل عازم محل برگزاری مراسم میشوند.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجانغربی با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از این مراسم گفت: استقبال برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید چشمگیر بوده و شمار متقاضیان حضور در این مراسم هر روز در حال افزایش است.
مقابلی همچنین از آمادگی رسانههای استان برای پوشش این مراسم خبر داد و افزود: خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان و عوامل خبری از سانههای مختلف در آذربایجانغربی برای انعکاس این رویداد و پوشش مسیرهای اعزام و مراسم اعلام آمادگی کردهاند.
وی ادامه داد: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام، خدماترسانی و رفاه زائران و شرکتکنندگان پیشبینی شده و تلاش شده است امکانات مورد نیاز به شکل مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
به گفته وی، امکانات لازم برای اسکان علاقهمندان نیز فراهم شده و ستادهای شهرستانی در سراسر استان با هدف هماهنگی و تسهیل حضور مردم در این مراسم تشکیل شدهاند.
معاون سیاسی، اجتماعی استانداری آذربایجانغربی زمان حرکت کاروانهای مردمی را ۱۳ تیر و زمان بازگشت آنان را ۱۶ تیر اعلام کرد.
مقابلی با بیان اینکه مراسم تشییع رهبر شهید نمادی از پیوند عمیق ملت ایران با آرمانهای انقلاب و نظام است، گفت: حضور گسترده مردم در این آیین، جلوهای از عشق و وفاداری آنان به کشور، انقلاب و رهبری خواهد بود.
وی افزود: این حضور، پیام روشنی از وحدت و انسجام ملی به همراه دارد و نشاندهنده نقش تعیینکننده مردم در صیانت از انقلاب و کشور است.