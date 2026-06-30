باشگاه خبرنگاران جوان - ارتقای سطح کیفی معابر شهری، فراتر از یک اقدام فنی، ابزاری راهبردی برای بهبود ایمنی، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و ارتقای سطح رفاه عمومی محسوب میشود. در همین راستا، شهرداری منطقه ۳ شیراز با تمرکز بر نقاطی که بیشترین نیاز به بازسازی را داشتند، اجرای عملیات روکش آسفالت در محدوده آبخوان شرقی شهرک سعدی را با اولویت تحقق عدالت در توزیع خدمات شهری آغاز کرد.
علی مصلینژاد، شهردار منطقه ۳ شیراز، در این خصوص با اشاره به ضرورت توجه ویژه به کیفیت زیرساختهای محلی اظهار داشت: معابر محدوده آبخوان شرقی به دلیل مواجهه با فرسایش سطحی، نشستهای متوالی و فشار ناشی از تردد روزانه خودروهای سبک و سنگین، دچار افت شدید کیفیت آسفالت شده بودند. این وضعیت نه تنها ایمنی تردد را به چالش میکشید، بلکه نیاز مبرمی به بازسازی و اجرای روکش جدید را در این محدوده ایجاد کرده بود.
به گفته او، اجرای این عملیات با هدف بازگرداندن استاندارد به شبکه معابر، ارتقای ایمنی عبور و مرور و تسهیل دسترسی روزانه شهروندان صورت میگیرد.
مصلینژاد تأکید کرد: هدف نهایی، فراهم آوردن بستری استاندارد برای ساکنان شهرک سعدی است تا از شبکهای از معابر ایمن و باکیفیت بهرهمند شوند.
شهردار منطقه ۳ شیراز در ادامه با تبیین رویکرد مدیریت شهری در منطقه ۳ افزود: رسیدگی به وضعیت معابر و اجرای پروژههای عمرانی، همواره یکی از اولویتهای اصلی در برنامههای عملیاتی ما بوده است. برنامههای بهسازی، ترمیم و بازسازی آسفالت در نقاط مختلف منطقه به صورت مستمر و با نظارت دقیق فنی دنبال میشوند تا تلاش بر این باشد که تمامی محلات، بدون توجه به میزان تراکم یا موقعیت جغرافیایی، بر اساس اولویتهای فنی و نیازهای واقعی، مورد ساماندهی و توسعه قرار گیرند.
او همچنین گفت: اجرای چنین پروژههای عمرانی در محدوده آبخوان شرقی، علاوه بر بهبود شرایط فیزیکی تردد، نقش مؤثری در کاهش شکافهای خدماتی و ارتقای فنی و نیازهای واقعی، مورد ساماندهی و توسعه قرار گیرند.
گفتنی است، بهسازی معابر آبخوان شرقی در شهرک سعدی، بخشی از زنجیره برنامههای راهبردی نگهداشت و ارتقای زیرساختهای شهری در منطقه ۳ شیراز است که با هدف فراهمسازی محیطی ایمن، استاندارد و مناسب برای تردد شهروندان و همگام با سیاستهای توسعه عدالتمحور در مدیریت شهری دنبال میشود.
منبع: شهرداری شیراز