باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر بارانی بیرانوند شهردار خرمآباد در گفتگو با خبرنگار ما از آمادگی کامل مدیریت شهری برای برگزاری باشکوه آیینهای مردمی وداع و بیعت در استان خبر داد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی با انسجام و هماهنگی کامل در حال فراهمسازی زیرساختهای لازم برای برگزاری این مراسم هستند.
بارانی اظهار کرد: فضاسازی شهری، نصب پیامهای مناسبتی در سطح شهر، آمادهسازی مسیرها و مشارکت فعال شهرداری در کمیتههای اجرایی از جمله اقدامات انجامشده برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم است.
وی با تأکید بر اینکه این مراسم، رویدادی کاملاً مردمی است، افزود: وظیفه دستگاههای اجرایی، تسهیل حضور مردم و مدیریت خدماترسانی است و اصل این حرکت با حضور پرشور مردم معنا پیدا میکند.
شهردار خرمآباد همچنین با اشاره به قرار گرفتن لرستان در مسیر زائران عازم مراسم، از تجهیز موکبهای مردمی برای خدمترسانی به زائران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: استان لرستان آماده میزبانی شایسته از عاشقان ولایت است.
لرستان از شنبه تا پایان هفته آینده میزبان عزاداران رهبر شهید
حجتالاسلام محمدرضا غلامی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار ما از تدوین برنامههای گسترده فرهنگی و مذهبی در سراسر استان خبر داد و گفت: از روز شنبه تا پایان هفته آینده، آیینهای عزاداری، پیادهروی، اجتماع اقشار مختلف مردم، مراسم ویژه بانوان، دانشگاهیان، روحانیون، عشایر و نیروهای مسلح در خرمآباد و سایر شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.
وی با دعوت از مردم برای حضور گسترده در این مراسمها تأکید کرد: حضور پرشور مردم، نماد تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و نمایش وحدت، همبستگی و اقتدار ملت ایران خواهد بود.
همچنین معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به مردمی بودن این حرکت، اظهار داشت: تمامی برنامهها با محوریت مشارکت مردم و با شعار «باید برخاست» برگزار میشود؛ شعاری که بیانگر روحیه ایستادگی، مقاومت و وحدت ملت ایران است.
وی افزود: موکبهای مردمی در مسیر عبور زائران برپا شده و تمامی دستگاههای اجرایی، فرهنگی و خدماتی استان با همافزایی کامل برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم در آمادهباش قرار دارند.