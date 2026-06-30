باشگاه خبرنگاران جوان - در پی آتش سوزی سی و یکم خرداد ماه در منطقه جره بالاده شهرستان کازرون که منجر به گسترش آتش به حوزه شهرستان شیراز شدو چهار شبانه روز جنگل‌های بلوط را طعمه حرق کرد، دو نفر از که زارعین منطقه دستگیر و راهی زندان شدند.

شهرام منتصری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با اعلام این خبر گفت: پس از شروع حریق و گسترش آن اقدامات اولیه در جهت شناسایی مبدا و نقطه آغاز حریق بعمل آمد و مامورین منابع طبیعی با مشخص کردن منشأ حریق تحقیقات محلی را آغاز و ضمن شناسایی دو نفر از اهالی که بر روی اراضی زراعی باهم شراکت داشته و اقدام به برپایی حریق جهت ازبین بردن پسماند گیاهی حاصل از برداشت محصول کرده بودند، نسبت به طرح شکایت از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون علیه این دو مظنون اقدام و خواستار اعمال قانون نسبت به مرتکب و یا مرتکبین آتشسوزی در حوزه منابع طبیعی شدند و متعاقب آن با دستور قاضی پرونده در مسیر تحقیقات و رسیدگی قضایی قرار گرفت.

شهرام منتصری در ادامه افزود: با دستور قاضی و صدور حکم جلب، دو نفر مظنون به ایجاد حریق توسط ضابطین قضایی نیروی انتظامی دستگیر و در همان دقایق آغازین بازجویی به ایجاد حریق در مزرعه در بامداد روز ۳۱ خردادماه اعتراف کرده لیکن با اشاره به اینکه قبل از ترک محل از خاموش بودن حریق در منطقه اطمینان حاصل کرده بودند در صدد رفع اتهام از خود بودند، اما تحقیقات میدانی حکایت از فعال بودن حریق در زمان ترک محل داشته که به محض شروع باد‌های موسمی تابستانه آتش از همان مزرعه به حوزه منابع طبیعی گسترش پیدا کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در پایان با اشاره به اینکه پس از تکمیل تحقیقات محلی و اعتراف متهمین به بزه انتسابی هر دو نفر با دستور مقام قضایی راهی زندان شهرستان کازرون شده‌اند افزود: زندان و پرداخت جریمه‌های سنگین حاصل تخریب و تجاوز به طبیعت است و بر سر انفال با هیچکس تعارفی نداشته و با جدیت هرچه تمام به دنبال برخورد قاطع با متخلفان و متصرفان و عوامل تخریب و آتش‌سوزی در منابع طبیعی هستیم و به عنوان یک دستگاه حاکمیتی که مسئولیت حفاظت از انفال را به عهده دارد باتمام توان از این میراث خدادادی حفاظت و حراست خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم که به این منابع دست درازی شده و مورد تعرض و یا تخریب قرار گیرد.

منبع: منابع طبیعی فارس