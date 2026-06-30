دو نفر از کشاورزان منطقه جره بالاده کازرون که با برپایی حریق در اراضی زراعی خود باعث گسترش آتش‌سوزی به جنگل‌های بلوط و حوزه‌های شیراز شدند، پس از شناسایی و اعتراف به جرم، راهی زندان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی آتش سوزی سی و یکم خرداد ماه در منطقه جره بالاده شهرستان کازرون که منجر به گسترش آتش به حوزه شهرستان شیراز شدو چهار شبانه روز جنگل‌های بلوط را طعمه حرق کرد، دو نفر از که زارعین منطقه دستگیر و راهی زندان شدند.

شهرام منتصری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با اعلام این خبر گفت: پس از شروع حریق و گسترش آن اقدامات اولیه در جهت شناسایی مبدا و نقطه آغاز حریق بعمل آمد و مامورین منابع طبیعی با مشخص کردن منشأ حریق تحقیقات محلی را آغاز و ضمن شناسایی دو نفر از اهالی که بر روی اراضی زراعی باهم شراکت داشته و اقدام به برپایی حریق جهت ازبین بردن پسماند گیاهی حاصل از برداشت محصول کرده بودند، نسبت به طرح شکایت از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون علیه این دو مظنون اقدام و خواستار اعمال قانون نسبت به مرتکب و یا مرتکبین آتشسوزی در حوزه منابع طبیعی شدند و متعاقب آن با دستور قاضی پرونده در مسیر تحقیقات و رسیدگی قضایی قرار گرفت.

شهرام منتصری در ادامه افزود: با دستور قاضی و صدور حکم جلب، دو نفر مظنون به ایجاد حریق توسط ضابطین قضایی نیروی انتظامی دستگیر و در همان دقایق آغازین بازجویی به ایجاد حریق در مزرعه در بامداد روز ۳۱ خردادماه اعتراف کرده لیکن با اشاره به اینکه قبل از ترک محل از خاموش بودن حریق در منطقه اطمینان حاصل کرده بودند در صدد رفع اتهام از خود بودند، اما تحقیقات میدانی حکایت از فعال بودن حریق در زمان ترک محل داشته که به محض شروع باد‌های موسمی تابستانه آتش از همان مزرعه به حوزه منابع طبیعی گسترش پیدا کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در پایان با اشاره به اینکه پس از تکمیل تحقیقات محلی و اعتراف متهمین به بزه انتسابی هر دو نفر با دستور مقام قضایی راهی زندان شهرستان کازرون شده‌اند افزود: زندان و پرداخت جریمه‌های سنگین حاصل تخریب و تجاوز به طبیعت است و بر سر انفال با هیچکس تعارفی نداشته و با جدیت هرچه تمام به دنبال برخورد قاطع با متخلفان و متصرفان و عوامل تخریب و آتش‌سوزی در منابع طبیعی هستیم و به عنوان یک دستگاه حاکمیتی که مسئولیت حفاظت از انفال را به عهده دارد باتمام توان از این میراث خدادادی حفاظت و حراست خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم که به این منابع دست درازی شده و مورد تعرض و یا تخریب قرار گیرد.

 منبع: منابع طبیعی فارس

برچسب ها: منابع طبیعی فارس ، دستگیری ، کشاورزان ، کازرون
خبرهای مرتبط
شیراز؛
دستگیری کلاهبردار میلیاردی
فارس؛
دستبند پليس بر دستان سارق مسلح
عاملان آتش سوزی کوه‌های اطراف شیراز دستگیر شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۶:۴۶ ۰۹ تير ۱۴۰۵
متاسفانه این دو شخص هرچقدر هم مجازات بشوند جبران آن همه درخت سوخته نمیشود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۰۹ تير ۱۴۰۵
بابا این ها آدم نیستند اعدام شوند کنید وقتی به درخت و زمین رحم نمی‌کنند با انسان رحم می‌کنند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رحیم
۱۵:۳۹ ۰۹ تير ۱۴۰۵
خدا ازتون نگذره که جنگل آتش می زنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شیراز
۱۵:۰۱ ۰۹ تير ۱۴۰۵
این دونفر به سختی مجازات کنید .تا درس عبرتی باشه برای دیگه .جنگل چند هزار ساله را نابود کردن .به اینا رحم نکنید لطفا. وقتی عقل ندارد برای چی زنده بماند
۰
۶
پاسخ دادن
بازداشت دو عامل آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط در کازرون و شیراز
فرهنگ‌سازی؛ حلقه مفقوده مدیریت مصرف انرژی/شبکه هوشمند و مدیریت مصرف؛ اولویت برق شیراز در تابستان ۱۴۰۵
حضور ۷۶ دانشگاه ایران در جمع برترین‌های جهان
پلمب مخفیگاه متخلفان شکار در حاشیه پارک ملی بمو
اجرای رویداد ملی «بدرقه آفتاب» در فارس با شعار «باید برخاست»
برگزاری مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در فارس از ۱۳ تا ۲۱ تیر
برترین‌های مسابقات قرآن خانواده‌های ارتش به مرحله منطقه‌ای راه یافتند
مدارس فارس صاحب موزه می‌شوند/ دانش آموزان تاریخ را در مدرسه لمس خواهند کرد
سپر قانون در مقابل متخلفان؛ سبز شدن زمین‌های کشاورزی فارس در چرخه نان و تولید
نسخه مشترک میراث‌فرهنگی و کمیته امداد برای توانمندسازی اقتصادی در فارس
آخرین اخبار
تدوین نسخه استانی برای ناترازی انرژی و بدهی‌های واحدهای تولیدی در فارس
کنترل پسیل پسته بدون سم، شدنی است
خنکای هوا در فارس
ثبت ۲۷۲ گزارش تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در فارس
نسخه مشترک میراث‌فرهنگی و کمیته امداد برای توانمندسازی اقتصادی در فارس
جریان حیات در قنات‌های جهرم
شعبه بنیاد ایران‌شناسی در فارس راه‌اندازی می‌شود
اصلاح شبکه برق بیش از ۱۰ روستا در شهرستان خنج 
۴۱۰ هکتار دیم، ۱۶۰ تن طلای روغنی در جهرم
گوزن زرد ایرانی از میانکتل تا سرچهان؛ تلاش برای حفاظت از این گونه ارزشمند
پیشبرد پروژه ۲۸ هکتاری ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در شیراز با حمایت قاطع دستگاه قضایی
پلمب مخفیگاه متخلفان شکار در حاشیه پارک ملی بمو
سپر قانون در مقابل متخلفان؛ سبز شدن زمین‌های کشاورزی فارس در چرخه نان و تولید
رشد ۲۰ درصدی فوتی‌های تصادفات در فارس/ ۷۳ هزار مأموریت اورژانس در بهار ۱۴۰۵
تمهیدات ویژه مدیریت شهری شیراز برای بدرقه باشکوه قائد شهید جهان اسلام
درخشش فارس در نظام تعلیم و تربیت قرآنی/ کسب رتبه اول کشور در حفظ موضوعی
مدارس فارس صاحب موزه می‌شوند/ دانش آموزان تاریخ را در مدرسه لمس خواهند کرد
اجرای ۲۵ پروژه زیرساختی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز
بازسازی معابر آبخوان شرقی شهرک سعدی؛ گامی در جهت ارتقای ایمنی تردد
بازداشت دو عامل آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط در کازرون و شیراز
برگزاری مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در فارس از ۱۳ تا ۲۱ تیر
برترین‌های مسابقات قرآن خانواده‌های ارتش به مرحله منطقه‌ای راه یافتند
حضور ۷۶ دانشگاه ایران در جمع برترین‌های جهان
اجرای رویداد ملی «بدرقه آفتاب» در فارس با شعار «باید برخاست»
فرهنگ‌سازی؛ حلقه مفقوده مدیریت مصرف انرژی/شبکه هوشمند و مدیریت مصرف؛ اولویت برق شیراز در تابستان ۱۴۰۵
حمایت از عشایر جهرم و خفر با توزیع ۹۰ مخازن ذخیره آب و ۱۲۰ پکیج‌های خورشیدی
شاعران فارس از سیمین‌دخت وحیدی گفتند/ بانویی که شعر انقلاب را با عاطفه و ایمان درآمیخت
عملیات ضربتی پلیس فارس در ۶ شهرستان/ از کشف مواد مخدر تا دستگیری سارقان حرفه‌ای
هشدار آبفای شیراز نسبت به تبلیغات غیرعلمی تصفیه‌ آب خانگی
روایت جنایت دشمن در لارستان باید ثبت تاریخی شود