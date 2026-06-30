باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با وجود اینکه کاخ سفید هرگونه شکاف بین ونس و روبیو را تکذیب کرده است، اظهارات متفاوت این دو مقام ارشد در هفته گذشته، گمانه‌زنی‌ها را در مورد وجود اختلافات در دولت ترامپ برانگیخته است.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در دفاع از توافق با ایران، از زبان تندی علیه اسرائیل به دلیل مخالفت عمومی با این یادداشت تفاهم استفاده کرد. ونس که رهبری مذاکرات با ایران را بر عهده داشت، تاکتیک‌های نظامی اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و گفت که یک کشور ۹ میلیونی نمی‌تواند با کشتار، تمام مشکلات امنیت ملی خود را حل کند.

در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از انتقاد آشکار از اسرائیل خودداری کرد و در عوض، حملات خود را متوجه دولت ایران کرد. روبیو در سفر به منطقه خلیج فارس، به متحدان عرب خود اطمینان داد که منافعشان محافظت خواهد شد و بر این نکته تأکید کرد که آبراه‌های بین‌المللی به هیچ دولت-ملتی تعلق ندارند.

اختلاف در رویکرد به اسرائیل و ایران

ونس در هفته گذشته با اشاره به بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی در بیروت توسط اسرائیل، این اقدامات را تضعیف‌کننده تلاش‌های صلح تحت رهبری آمریکا توصیف کرد. او همچنین از اسرائیل خواست تا انتقاد از دولت ترامپ را متوقف کند و تأکید کرد که دونالد ترامپ تنها رئیس‌جمهوری در جهان است که با اسرائیل همدردی می‌کند.

روبیو، اما در سفر خود به منطقه، از کارزار نظامی اسرائیل در لبنان دفاع کرد و آن را پاسخی موجه به حملات حزب‌الله توصیف کرد. او همچنین برخلاف ونس که از احتمال مشارکت کشور‌های عربی در صندوق بازسازی ایران سخن گفته بود، اعلام کرد که از متحدان خلیجی خود برای تأمین مالی بازسازی ایران درخواست نمی‌کند.

تضاد در مواضع و زمینه‌های سیاسی متفاوت

ونس و روبیو که دو چهره ارشد دیپلماتیک دولت ترامپ هستند، از پیشینه‌های سیاسی کاملاً متفاوتی برخوردارند. ونس پیش از تصدی سمت خود، جنگ‌های خارجی را اتلاف جان و پول توصیف می‌کرد، در حالی که روبیو در سنا به عنوان یک «شاهین» شناخته می‌شد که موضعی ستیزه‌جویانه در قبال ایران، روسیه و کوبا داشت. هر دو مقام به عنوان جانشینان احتمالی ترامپ و نماینده جناح‌های رقیب در حزب جمهوری‌خواه (محافظه‌کاران جدید در مقابل مخالفان جنگ‌های پرهزینه) شناخته می‌شوند.

واکنش کاخ سفید و پیامد‌های آن

کاخ سفید هرگونه واگرایی در مواضع این دو مقام را به شدت تکذیب کرده و بر حمایت کامل دولت از سیاست‌های ترامپ تأکید کرده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند که این تضاد، نشان‌دهنده دو جریان متفاوت در سیاست خارجی آمریکا و چالشی برای دولت ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تنها ۵۲ درصد از جمهوری‌خواهان معتقدند جنگ فعلی موقعیت آمریکا را قوی‌تر کرده است. با وجود این، هر دو مقام بر حمایت خود از تصمیمات کلیدی ترامپ تأکید کرده‌اند.

منبع: الجزیره