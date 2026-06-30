باشگاه خبرنگاران جوان- هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال مردان با نتایج متفاوتی برای تیم ملی ایران به پایان رسید. شاگردان روبرتو پیاتزا در این هفته تنها توانستند مقابل کوبا به پیروزی دست یابند و در تقابل با قدرت‌هایی، چون فرانسه، آمریکا و ژاپن، رنگ پیروزی را نبینند.

نگاهی به آمار روبرتو پیاتزا از زمان آغاز مأموریتش در تیم ملی، تصویری پرفراز و نشیب را ترسیم می‌کند؛ او تاکنون در ۲۵ تقابل رسمی، ۱۱ پیروزی و ۱۴ شکست را تجربه کرده است. اگرچه برتری تعداد شکست‌ها بر پیروزی‌ها، انتقاداتی را بر عملکرد این سرمربی ایتالیایی وارد می‌کند، اما نباید از ابعاد استراتژیک پروژه او غافل شد. پیاتزا از روز نخست، تمرکز خود را بر «جوان‌گرایی» و بازسازی بنیان‌های تیم ملی معطوف کرده است. در این مسیر، پذیرش نتایج پرنوسان و شکست‌های گذار، به عنوان بهای لازم برای جایگزینی نسل قدیمی با استعداد‌های تازه، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند توسعه والیبال ایران محسوب می‌شود.