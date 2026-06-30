شرط‌بندی بر سر رکوردشکنی زمان سرقت، انگیزه‌ای شد تا دو پسر ۱۸ ساله با موتور‌های تعمیری سناریوی سرقت‌هایشان را رقم بزنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی قبل گزارش گوشی قاپی‌های سریالی در مرکز پایتخت به پلیس اعلام شد و گشت‌های پلیس برای دستگیری سارقان گوشی قاپ وارد عمل شدند. به گفته مالباختگان، سارقان دو پسر با ماسک به چهره و سوار بر موتورسیکلت بودند و پلاک موتورسیکلت‌ها نیز مخدوش بود. تحقیقات در این باره ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل، مأموران هنگام گشت به دو پسر جوان با موتورسیکلتی که پلاکش مخدوش بود مشکوک شدند و دستور ایست دادند، اما آنها اقدام به فرار کرده و درنهایت توسط پلیس دستگیر شدند. با استعلام شماره پلاک موتورسیکلت مشخص شد اواخر خرداد از مقابل خانه‌ای به سرقت رفته است. دو پسر جوان ناچار به گوشی قاپی‌های سریالی اعتراف کردند.

سرقت؛ زیر ۶۰ ثانیه

یکی از سارقان در بازجویی‌ها گفت: «برای بازی به گیم نت و کلوپ می‌رفتم که در آنجا با همدستم آشنا شدم. ما هر دو ۱۸ ساله بودیم، اما چند نفری که برای بازی به آنجا می‌آمدند از ما چند سالی بزرگ‌تر بودند. آنها می‌گفتند امکان ندارد کسی بتواند زیر یک دقیقه گوشی قاپی کند. من و دوستم هم که تحت تأثیر حرف‌هایشان قرار گرفته بودیم گفتیم ما می‌توانیم این رکورد را بشکنیم.»

یعنی به خاطر شرط‌بندی سرقت می‌کردید؟

دقیقاً به همین سادگی من و دوستم سوار بر موتورسیکلت شده و در خیابان‌های مرکز شهر پرسه می‌زدیم. با دیدن افرادی که هنگام پیاده روی یا پشت فرمان خودرو مشغول صحبت با تلفن همراه بودند به سمتشان رفته و گوشی‌هایشان را سرقت می‌کردیم و خودمان از زمان سرقت فیلم می‌گرفتیم و برای دوستانمان می‌فرستادیم. اوایل گاهی تا سه دقیقه هم طول می‌کشید، اما هر چه بیشتر تمرین می‌کردیم و هر چه تعداد سرقت هایمان بیشتر می‌شد این زمان کمتر می‌شد بطوریکه الان ۶۰ ثانیه یا زیر یک دقیقه سرقت می‌کنیم.

موتورسیکلت را از کجا می‌آوردید؟

همدستم در موتورسازی کار می‌کند و موتورسیکلت‌هایی که برای تعمیر به آنجا می‌بردند را برای سرقت می‌آورد. پلاکش را مخدوش می‌کردیم و سرقت‌هایمان را انجام می‌دادیم.
اما پلیس شما را با موتورسیکلت سرقتی گرفته بود.

در آخرین سرقت موتوری را که برای تعمیر آورده بودند برداشتیم، اما بین راه خراب شد به ناچار موتور را به تعمیرگاه برگرداندیم و بعد در خیابان‌ها پرسه می‌زدیم که چشممان به موتوری افتاد که در کنار خیابان پارک بود و آن را سرقت کردیم.

اگر برای شرط‌بندی بود چرا ادامه دادید؟

اوایل برای رکورد شکستن وارد این کار شدیم، اما بعد از مدتی وقتی دیدیم سرقت هایمان با موفقیت انجام می‌شود و از فروش گوشی‌ها پول خوبی گیرمان می‌آید با خودمان گفتیم به سرقت‌ها ادامه می‌دهیم تا هم رکوردمان را بالا ببریم و هم پول بیشتری گیرمان بیاید.

برچسب ها: سرقت ، شرط بندی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۳۴ ۱۰ تير ۱۴۰۵
واسه ثبت رکورد زیر10روز اعدامشون کنید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۰۹ تير ۱۴۰۵
اعدام سریع در حوض اسید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۰۹ تير ۱۴۰۵
اعدام
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
امید
۱۴:۱۷ ۰۹ تير ۱۴۰۵
زباله های بی ارزش... سابقه دار هستن... دادگستری عرضه نداره .وگرنه این همه گوشی قاپ وجود نداشت
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۰۹ تير ۱۴۰۵
دستشان را اگر از مچ قطع نکنید خیانت به امنیت کرده اید و عدالت را ذبح
۱
۹
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