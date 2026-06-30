رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بیمارستان صحرایی واقع در مصلی امام خمینی به ۱۰۰ تخت ویژه برای مراسم تشییع رهبر شهید تجهیز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در بیمارستان صحرایی مصلی امام خمینی، ۱۰۰ تخت اورژانس ، اتاق تریاژ و بخش بستری در نظر گرفته شده و خدمات سرپایی نیز در این بیمارستان به مراجعه کنندگان ارائه خواهد شد. 

به گفته وی، همکاران زیادی به صورت داوطلبانه در بیمارستان صحرایی خدمات بهداشتی و درمانی به عزاداران ارائه می دهند. 

رئیس کرمی تاکید کرد: همکاران بهداشتی در سایر شهر هایی که برای مراسم تشییع در نظر گرفته شده مستقر خواهند شد و به عزاداران خدمات بهداشتی ارائه می دهند. 

وی ادامه داد: هماهنگی های لازم برای حضور متخصصان در بیمارستان صحرایی واقع در مصلی امام خمینی (ره) برای تشییع رهبر شهید انجام شده است. وظیقه ذاتی دانشگاه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است.

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برچسب ها: خدمات درمانی ، بیمارستان صحرایی
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