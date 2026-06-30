باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده (نوبت دوم) شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با هدف انتخاب اعضای جدید هیأتمدیره، با حضور گسترده صنعتگران، کارآفرینان، سهامداران و فعالان صنعتی برگزار شد.
در این مجمع که در فضایی پرشور، شفاف و قانونمند برگزار شد، انتخابات هیأتمدیره شرکت خدماتی مطابق قانون نحوه واگذاری و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی برگزار و اعضای جدید با رأی مستقیم صنعتگران برای مدت دو سال انتخاب شدند.
بر اساس نتایج انتخابات، محمد حبیبی، محمد کلانی طهرانی، مهدی قطبی،احسان مومنی ، فرشید میرزایی، علیرضا بنیزمان و امین میرزاده به عنوان اعضای اصلی هیأتمدیره و محمدرضا حیدری گرجی و محمدرضا رنجبر نیز به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این مجمع با قدردانی از حضور و مشارکت گسترده صنعتگران، برگزاری این انتخابات را نمادی از مشارکت مؤثر صاحبان صنایع در مدیریت امور شهرک صنعتی دانست و گفت: انتظار میرود هیأتمدیره جدید با برنامهریزی، همدلی و تعامل سازنده، زمینه تحول در خدمترسانی، ارتقای زیرساختها و افزایش رضایتمندی صنعتگران را فراهم کند، چرا که تولیدکنندگان و کارآفرینان شایسته بهترین خدمات هستند.
عباس برنهاد با اشاره به جایگاه شهرک صنعتی بزرگ شیراز اظهار داشت: این شهرک با انعقاد بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ قرارداد سرمایهگذاری، رتبه نخست کشور را از نظر تعداد قراردادهای سرمایهگذاری در میان شهرکهای صنعتی به خود اختصاص داده است و هماکنون ۲ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی، صنفی و کارگاهی بهرهبردار با اشتغالزایی بیش از ۳۱ هزار نفر در آن فعالیت میکنند که بیانگر نقش راهبردی این شهرک به عنوان مهمترین قطب تولید، صنعت و اشتغال استان فارس است.
او افزود: در یک سال گذشته و در راستای توسعه و تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی بزرگ شیراز، ۱۳ پروژه عمرانی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و ۱۲ پروژه دیگر با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اجراست که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و توسعه ظرفیتهای تولیدی این شهرک خواهد داشت.
برنهاد در پایان بر حمایت همهجانبه شرکت شهرکهای صنعتی فارس از هیأتمدیره جدید تأکید کرد و گفت: تعامل و همافزایی میان شرکت شهرکهای صنعتی فارس و هیأتمدیره جدید شرکت خدماتی، زمینه رفع مشکلات، توسعه زیرساختها و ارائه خدمات مطلوبتر به صنعتگران را فراهم خواهد کرد.
منبع: شهرکهای صنعتی فارس