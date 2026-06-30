دو اطلاعیه در کمتر از سه ساعت؛ یکی برای آغاز فعالیت ادارات با دو ساعت تأخیر و دیگری برای تعطیلی کامل. تصمیماتی که صبح امروز بسیاری از شهروندان کرمانی را در میان آلودگی هوا و بلاتکلیفی سرگردان گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - صبح امروز، ساعت ۵:۴۵ اطلاعیه‌ای منتشر شد که بر اساس آن، فعالیت ادارات کرمان با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شد. اما کمتر از سه ساعت بعد، در ساعت ۸:۳۴، اطلاعیه دیگری از تعطیلی کامل ادارات خبر داد. هرچند اطلاعیه نخست پیش از آغاز ساعت کاری منتشر شده بود، اما آنچه در عمل رخ داد، روایت دیگری داشت؛ بسیاری از شهروندان یا از این تصمیم بی‌اطلاع بودند یا زمانی از آن مطلع شدند که خانه را ترک کرده، در مسیر محل کار بودند یا مقابل ادارات انتظار می‌کشیدند.

اطلاعیه منتشر شد اما دیر

در شرایط اضطراری، صرف انتشار یک اطلاعیه کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، رسیدن به‌موقع خبر به مردم است. بسیاری از کارمندان و شهروندان، روز خود را از ساعات اولیه صبح آغاز می‌کنند و اگر اطلاع‌رسانی به شیوه‌ای نباشد که در همان دقایق نخست به دست مخاطبان برسد، هدف اصلی تصمیم‌ها، یعنی کاهش تردد و حفظ سلامت مردم، به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

ویدئوی ارسالی از مخاطبین ما نیز نشان می‌دهد شماری از شهروندان از ساعت‌های ابتدایی صبح در مسیر محل کار یا مقابل ادارات حضور داشتند؛ در حالی که اندکی بعد، از تعطیلی کامل ادارات باخبر شدند.

از تأخیر تا تعطیلی؛ چرا این‌همه بلاتکلیفی؟

اعلام آغاز فعالیت با دو ساعت تأخیر و سپس تعطیلی کامل در فاصله کمتر از سه ساعت، این پرسش را برای افکار عمومی ایجاد کرده است که آیا امکان اتخاذ تصمیم نهایی در همان ساعات اولیه وجود نداشت؟ تغییر پیاپی تصمیم‌ها، علاوه بر ایجاد سردرگمی، موجب اتلاف وقت، افزایش تردد و قرار گرفتن بخشی از شهروندان در معرض هوای آلوده شد.

مطالبه مردم؛ اطلاع‌رسانی مؤثر، نه صرفاً انتشار اطلاعیه

آنچه امروز بیش از اصل تعطیلی مورد توجه مردم قرار گرفت، شیوه اطلاع‌رسانی بود. شهروندان انتظار دارند در شرایطی که سلامت عمومی در میان است، تصمیم‌ها نه‌تنها به‌موقع اتخاذ شوند، بلکه با استفاده از همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، پیش از آغاز رفت‌وآمد‌های صبحگاهی به اطلاع عموم برسند.

تعطیلی ادارات برای آن است که مردم کمتر در معرض آلودگی هوا قرار بگیرند. اگر خبر، هرچند زود منتشر شود، اما دیر به دست مردم برسد، بخش مهمی از فلسفه این تصمیم از بین می‌رود. امروز مطالبه شهروندان نه مخالفت با تعطیلی، بلکه اطلاع‌رسانی سریع، فراگیر و مؤثر بود؛ مطالبه‌ای که می‌تواند از سردرگمی و حتی به خطر افتادن سلامت مردم در روز‌های مشابه جلوگیری کند.