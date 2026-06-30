مارجوری تیلور گرین با انتقاد از نقش مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا، مدعی شد جنگ‌افروزی به تجارتی بزرگ برای فروش تسلیحات آمریکا تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره آمریکا، اعلام کرد که جنگ‌افروزی به یک تجارت بزرگ و سودآور برای مجتمع نظامی-صنعتی و برخی از نهاد‌های آمریکایی تبدیل شده است.

تیلور گرین در مصاحبه‌ای با تاس در مورد جنگ علیه ایران و اظهارات سران دولت آمریکا مبنی بر قصدشان برای رفتن به کوبا در آینده اظهار داشت: «به نظر نمی‌رسد جنگ‌ها هرگز پایان یابند، اینطور نیست؟ ما اینطور احساس می‌کنیم. زیرا جنگ یک تجارت است. این حقیقت تلخ است.»

او افزود: «من این را از سال‌های کارم در واشنگتن آموختم. متوجه شدم که جنگ احتمالاً هرگز پایان نخواهد یافت، زیرا بدون آن، شرکت‌های طرف قرارداد با نهاد‌های دفاعی قادر به ادامه فروش سلاح‌های خود، سلاح‌های جدید، پهپاد‌های پیشرفته، هواپیما، بمب و انواع سلاح‌ها نخواهند بود.»

او ادامه داد: «بسیاری از این جنگ‌ها دقیقا با این ملاحظات توجیه می‌شوند: استفاده از مهمات قدیمی تا دولت ایالات متحده بتواند سلاح‌های جدید تولید شده توسط این شرکت‌ها را خریداری کند.»

تیلور گرین اظهار داشت که «گروه‌های لابی‌گر صنعت دفاعی آمریکا و اهداکنندگان مالی آنها نفوذ عظیمی دارند. این یک تجارت عظیم و کاملاً شیطانی است.»

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ های آمریکا ، نماینده کنگره
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