مدیر آموزش و پرورش سلماس از تخصیص ۵ میلیارد تومان اعتبار جهت تجهیز مدارس سلماس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - صیاد اسماعیلی مدیر آموزش و پرورش سلماس گفت: در سایهی اهتمام جدی و رویکرد مسئولیّتپذیر مسئولان شهرستان و با پیگیریهای صورت گرفته، تخصیص مبلغ ۵ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای تجهیز مدارس شهرستان سلماس محقق شد. اقدامی اثرگذار که مستقیماً بر کیفیت آموزش و عدالت آموزشی در منطقه تأثیرگذار خواهد بود.
اسماعیلی این موفقیت را مرهون حمایتهای صریح، سردار رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و همراهی علی علایی فرماندار شهرستان دانست.
وی در پایان گفت: بیتردید، این سطح از توجه و سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، نشاندهندهی باور عمیق مسئولان به این حقیقت است که: آیندهسازان سلماس شایستهی بهترین امکانات آموزشی هستند و آموزش و پرورش، مطمئنترین سرمایهگذاری برای فردای روشن ایران اسلامی است.