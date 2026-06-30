مدیر آموزش و پرورش سلماس از تخصیص ۵ میلیارد تومان اعتبار جهت تجهیز مدارس سلماس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - صیاد اسماعیلی مدیر آموزش و پرورش سلماس گفت: در سایه‌ی اهتمام جدی و رویکرد مسئولیّت‌پذیر مسئولان شهرستان و با پیگیری‌های صورت گرفته، تخصیص مبلغ ۵ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای تجهیز مدارس شهرستان سلماس محقق شد. اقدامی اثرگذار که مستقیماً بر کیفیت آموزش و عدالت آموزشی در منطقه تأثیرگذار خواهد بود.

اسماعیلی این موفقیت را مرهون حمایت‌های صریح، سردار رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و همراهی علی علایی فرماندار شهرستان دانست.

وی در پایان گفت: بی‌تردید، این سطح از توجه و سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، نشان‌دهنده‌ی باور عمیق مسئولان به این حقیقت است که: آینده‌سازان سلماس شایسته‌ی بهترین امکانات آموزشی هستند و آموزش و پرورش، مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری برای فردای روشن ایران اسلامی است.

برچسب ها: تجهیز مدارس ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
۷۰ میلیارد ریال بودجه برای تجهیز مدارس مشهد اختصاص یافت
بهره برداری از ۲۵ فضای آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد
وعده شیرین بهره برداری ازخوابگاه شبانه روزی دکتر جوادی نهبندان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یک تیم از گروهک‌های معاند و تجزیه طلب به صورت کامل متلاشی شد
تخصیص اعتبار میلیاردی جهت تجهیز مدارس سلماس
۱۲ هزار نفر از آذربایجان‌غربی راهی مراسم بدرقه رهبر شهید می‌شوند
از رنج بمباران شیمیایی تا مسیر توسعه
مساجد در خط مقدم مدیریت مصرف؛ بازرسی ۴۰۴ کنتور مراکز مذهبی در هفتمین مانور ملی
آخرین اخبار
مساجد در خط مقدم مدیریت مصرف؛ بازرسی ۴۰۴ کنتور مراکز مذهبی در هفتمین مانور ملی
از رنج بمباران شیمیایی تا مسیر توسعه
تخصیص اعتبار میلیاردی جهت تجهیز مدارس سلماس
یک تیم از گروهک‌های معاند و تجزیه طلب به صورت کامل متلاشی شد
۱۲ هزار نفر از آذربایجان‌غربی راهی مراسم بدرقه رهبر شهید می‌شوند
 ثبت همزمان ۳ رکورد بی سابقه تجارت مرزی در آذربایجان‌غربی
سانحه خونین در محور خوی-تبریز/ برخورد پراید با تریلی بونکر
اطلاعیه مهم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی
دستگیری سه گروه شکارچی متخلف زنده گیر کبک در اشنویه
ویزیت جهادی متخصص قلب در زندان مرکزی ارومیه/معاینه تخصصی ۵۱ زندانی