رسانه های معتبر اروپایی آلم را یک تیم نا امید و پاراگوئه را خالق شگفتی بزرگ نامیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- یوگن کلوپ یکی از گزینه‌های اصلی فدراسیون فوتبال آلمان برای هدایت این تیم و جانشینی یولیان ناگلزمن است. کلوپ پس از بازی آلمان و پاراگوئه که به حذف ژرمن‌ها منتهی شد نتوانست ناراحتی خود را پنهان کند و گفت: در مورد اینکه موسیالا و ویرتز و ... خوب هستند یا نه باید ۳ ماه دیگر حرف بزنیم، اما واقعا ما نتوانستیم به آنچه می‌خواهیم دست پیدا کنیم و این پاراگوئه بود که به خواسته اش رسید ما در خلق موقعیت ضعیف عمل کردیم.

همچنین رسانه‌های اروپایی در مورد تیم آلمان و شکست این تیم تیتر‌های تندی را انتخاب کردند:

مارکا در این باره نوشت: چیزی از آلمان باقی نمانده است حتی در ضربات پنالتی، آنها باید ۴ سال دیگر صبر کنند.

موندو دیپورتیوو نیز با تیتر «یک نا امیدی دیگر برای آلمان» به استقبال حذف ژرمن‌ها رفت.

دیلی میل انگلیس نیز این نتیجه را یک شگفتی بزرگ نامید.

گاردین نیز نوشت: کلوپ پس از شکست آلمان در استودیو طوری رفتار کرد که انگار مشتاق نیست که جای ناگلزمن باشد، اما ما می‌گوییم یورگن مراقب باش گه چه آرزویی می‌کنی!

روزنامه میرور هم در بازتاب شکست آلمان نوشت: این اولین حذف آلمان در ضربات پنالتی بود.

اکیپ فرانسه نیز این بازی را اینگونه تحلیل کرد: تسلط آلمانی‌ها بر بازی بی ثمر بود و پاراگوئه شگفتی بزرگ جام را رقم زد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال آلمان ، جام جهانی فوتبال
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