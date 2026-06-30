معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مهران گفت: برنامه‌هایی از جمله استقرار پایگاه‌های سلامت و امداد، ساماندهی حمل‌ونقل، ایجاد موکب‌های پذیرایی و فرهنگی چندزبانه، تقویت خدمات ارتباطی و استقرار میز‌های راهنمای مهمانان خارجی در محدوده مرز پیش‌بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - قدرت‌الله طمیمیان با اشاره به جایگاه راهبردی مرز مهران در تردد زائران و مهمانان خارجی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد مهران در چارچوب مأموریت‌های تسهیل‌گری و پشتیبانی، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و خدماتی را برای تکریم و تسهیل تردد مهمانان خارجی در این گذرگاه بین‌المللی برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود: به همین منظور؛ با تشکیل ستاد هماهنگی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی، برنامه‌هایی از جمله استقرار پایگاه‌های سلامت و امداد، ساماندهی حمل‌ونقل، ایجاد موکب‌های پذیرایی و فرهنگی چندزبانه، تقویت خدمات ارتباطی و استقرار میز‌های راهنمای مهمانان خارجی در محدوده مرز پیش‌بینی شده است.

طمیمیان تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد مهران با همکاری دستگاه‌های مسئول در تلاش است با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، ارتقای سطح خدمات و مدیریت منسجم میدانی، زمینه استقبال شایسته و تسهیل تردد مهمانان خارجی شرکت‌کننده در آیین تشییع قائد شهید امت را در مرز بین‌المللی مهران فراهم کند.

برچسب ها: تشییع ، مرز مهران
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مرز مهران، آماده خدمات‌رسانی به مهمانان خارجی شرکت‌کننده در آیین تشییع «قائد شهید امت»
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مرز مهران، آماده خدمات‌رسانی به مهمانان خارجی شرکت‌کننده در آیین تشییع «قائد شهید امت»