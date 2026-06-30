باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما از آغاز اقدامات جدی برای رفع مشکلات زیستمحیطی واحد بزرگ دامپروری قلعهتل خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات و مذاکرات متعدد با مدیرعامل این مجموعه، سازوکارهای لازم برای کاهش مخاطرات زیستمحیطی و توسعه زیرساختهای روستاهای اطراف در حال طراحی و اجرا است.
ابراهیم پور اظهار کرد: واحد دامپروری قلعهتل یکی از مهمترین مجموعههای تولیدی و اقتصادی منطقه به شمار میرود، اما در سالهای اخیر برخی مشکلات زیستمحیطی ناشی از فعالیت این مجموعه، دغدغههایی را برای ساکنان روستاهای اطراف ایجاد کرده بود که رسیدگی به این موضوع در اولویت قرار گرفت.
وی افزود: پس از مذاکرات انجامشده با مدیرعامل شرکت، توافقاتی حاصل شده و مکانیسمی برای کاهش اثرات زیستمحیطی این واحد دامپروری، ارتقای زیرساختهای مورد نیاز روستاهای همجوار و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه در حال تدوین و اجرا است.
نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این مجموعه در حوزه تولید و اشتغال گفت: این واحد دامپروری با نگهداری بیش از **۵ هزار رأس دام**، یکی از بزرگترین مراکز دامپروری استان محسوب میشود و نقش مهمی در تأمین شیر و فرآوردههای لبنی دارد.
ابراهیم پور همچنین یکی از دغدغههای مهم این مجموعه را امنیت شغلی کارگران عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به امنیت شغلی کارکنان برطرف شده و زمینه برای استمرار فعالیت این واحد و حفظ اشتغال نیروهای بومی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه این مجموعه روزانه حدود ۷۰ تن شیر تولید میکند، خاطرنشان کرد: حفظ و تقویت چنین ظرفیت تولیدی در کنار رعایت الزامات زیستمحیطی، از اهداف اصلی پیگیریهای انجامشده است و امیدواریم با همکاری مدیران شرکت و دستگاههای اجرایی، هم دغدغههای مردم منطقه برطرف شود و هم روند تولید و اشتغال با قدرت ادامه یابد.
نماینده مردم ایذه تأکید کرد: حمایت از تولید، حفظ اشتغال و صیانت از سلامت و محیطزیست مردم، سه محور اصلی برنامههای پیگیریشده در این حوزه است و روند اجرای مصوبات تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.