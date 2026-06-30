از رنج بمباران شیمیایی تا مسیر توسعه

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور لاریجانی رییس مجلس و اردکانیان وزیر نیرو، نیروگاه برق آبی ۱۵۰مگاواتی در سردشت در سال ۹۸ یعنی ۷ سال پیش به بهره‌برداری رسید.

نیروگاه آبی سردشت یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی شمال غرب کشور است اولین واحد این نیروگاه در زمان پیک مصرف برق (تیرماه سال جاری) وارد مدار شد و دو واحد دیگر نیز به ترتیب در اوایل شهریور و مهرماه به شبکه سراسری برق پیوست.

تصفیه‌خانه آب شرب شهرهای سردشت و ربط و روستاهای اطراف به همراه ۱۵.۵ کیلومتر خط لوله انتقال آب، طی ۲۶ ماه با ظرفیت ۴۹۵ لیتر بر ثانیه برای افق جمعیتی سال ۱۴۲۵ طراحی شده و در حال بهره‌برداری است.

بنا به گفته محمدعلی خدایی معاون نیروگاه‌های آبی، این نیروگاه با اعتبار سه هزار میلیارد ریال بر روی سد سردشت با حجم مخزن ۳۸۰ میلیون مترمکعب احداث شده است در مجموع ۱۵۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهدکرد ضمن اینکه این نیروگاه توان تولید ۴۲۱گیگاوات ساعت برق درسال را دارد.