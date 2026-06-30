همزمان با فرارسیدن سالروز بمباران شیمیایی سردشت، پروژه‌های زیربنایی و عمرانی در این شهرستان، روایت‌گر تداوم مسیر توسعه و آبادانی در شهری است که روزی نماد مظلومیت بود و امروز در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور لاریجانی رییس مجلس و اردکانیان وزیر نیرو، نیروگاه برق آبی ۱۵۰مگاواتی در سردشت در سال ۹۸ یعنی ۷ سال پیش به بهره‌برداری رسید.

 نیروگاه آبی سردشت یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی شمال غرب کشور است اولین واحد این نیروگاه در زمان پیک مصرف برق (تیرماه سال جاری) وارد مدار شد و دو واحد دیگر نیز به ترتیب در اوایل شهریور و مهرماه به شبکه سراسری برق پیوست.

تصفیه‌خانه آب شرب شهرهای سردشت و ربط و روستاهای اطراف به همراه ۱۵.۵ کیلومتر خط لوله انتقال آب، طی ۲۶ ماه با ظرفیت ۴۹۵ لیتر بر ثانیه برای افق جمعیتی سال ۱۴۲۵ طراحی شده و در حال بهره‌برداری است.

بنا به گفته محمدعلی خدایی معاون نیروگاه‌های آبی، این نیروگاه با اعتبار سه هزار میلیارد ریال بر روی سد سردشت با حجم مخزن ۳۸۰ میلیون مترمکعب احداث شده است در مجموع ۱۵۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهدکرد ضمن اینکه این نیروگاه توان تولید ۴۲۱گیگاوات ساعت برق درسال را دارد.

برچسب ها: افتتاح نیروگاه برق ، بمباران شیمیایی سردشت
خبرهای مرتبط
سالگرد بمباران شیمیایی سردشت؛ جنایتی با حمایت غرب، در سکوت جهان + فیلم
افتتاح نیروگاه حرارتی CHP شمال غرب کشور در گرمی
برگزاری مراسم گرامیداشت قربانیان حادثه سردشت در وزارت خارجه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یک تیم از گروهک‌های معاند و تجزیه طلب به صورت کامل متلاشی شد
تخصیص اعتبار میلیاردی جهت تجهیز مدارس سلماس
۱۲ هزار نفر از آذربایجان‌غربی راهی مراسم بدرقه رهبر شهید می‌شوند
از رنج بمباران شیمیایی تا مسیر توسعه
مساجد در خط مقدم مدیریت مصرف؛ بازرسی ۴۰۴ کنتور مراکز مذهبی در هفتمین مانور ملی
آخرین اخبار
مساجد در خط مقدم مدیریت مصرف؛ بازرسی ۴۰۴ کنتور مراکز مذهبی در هفتمین مانور ملی
از رنج بمباران شیمیایی تا مسیر توسعه
تخصیص اعتبار میلیاردی جهت تجهیز مدارس سلماس
یک تیم از گروهک‌های معاند و تجزیه طلب به صورت کامل متلاشی شد
۱۲ هزار نفر از آذربایجان‌غربی راهی مراسم بدرقه رهبر شهید می‌شوند
 ثبت همزمان ۳ رکورد بی سابقه تجارت مرزی در آذربایجان‌غربی
سانحه خونین در محور خوی-تبریز/ برخورد پراید با تریلی بونکر
اطلاعیه مهم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی
دستگیری سه گروه شکارچی متخلف زنده گیر کبک در اشنویه
ویزیت جهادی متخصص قلب در زندان مرکزی ارومیه/معاینه تخصصی ۵۱ زندانی