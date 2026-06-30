باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی در دیدار مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس با انتقاد از خلأ وجود فضاهای موزهای در زیرساختهای آموزشی، با اشاره به طرح هرمدرسه یک موزه که در دیدار وزیر آموزش و پرورش با معاونان وزارت میراث مطرح شده بود، پیشنهاد داد که «موزه» نیز همانند آزمایشگاه، کتابخانه و سالن ورزشی، به یکی از الزامات اصلی در ساخت و تجهیز مدارس فارس تبدیل شود.
او در تشریح این طرح اظهار داشت: در تمام دنیا، موزه به عنوان یک کلاس زنده شناخته میشود. واقعیت این است که عمق یادگیری که در محیط موزه اتفاق میافتد، شاید هیچگاه در کلاسهای درس معمولی محقق نشود. ما باید فضایی را ایجاد کنیم که دانشآموز در کنار علمآموزی، با هویت و گنجینههای تاریخی خود نیز پیوند بخورد.
حفاظت از گنجینههای فراموششده در مدارس
مدیرکل میراث فارس با اشاره به وجود آثار بسیار قدیمی و فاخر در برخی مدارس ماندگار شیراز، از جمله مدرسه نمازی، تصریح کرد: بسیاری از مدیران دلسوز مدارس با آثاری مواجه هستند که روش نگهداری علمی آنها را نمیدانند. ما آمادگی داریم این آثار را به عنوان یک "فصل مشترک" بین سازمان نوسازی مدارس و میراث فرهنگی تعریف کنیم. پیشنهاد ما روشن است: آموزش و پرورش فضا را تامین کند، و ما در میراث فرهنگی با ارائه طرحهای تخصصی، نورپردازی و تجهیزات حرفهای، آن مکان را به یک موزه استاندارد تبدیل میکنیم.
او با تأکید بر لزوم خروج از مرکزگرایی افزود: این طرح نباید محدود به شیراز باشد. ما به دنبال آن هستیم که حتی در یک روستای دورافتاده، اگر استطاعت وجود داشته باشد، موزه مردمشناسی یا موزه تخصصی مانند موزه سفال در دل مدرسه ایجاد شود. این کار نه تنها به حفظ آثار کمک میکند، بلکه باعث میشود مدرسه به کانون فرهنگی آن منطقه تبدیل شود.
مریدی بیان کرد: نیازی به ساخت ساختمانهای مجزا و عظیم نیست، ایده ما این است که موزه در دل مدرسه باشد؛ یعنی یک فضای ۳۰ تا ۴۰ متری (به اندازه یک کلاس) در هر مدرسه در نظر گرفته شود. ما نمیخواهیم این فضا جدا از محیط آموزشی باشد، بلکه میخواهیم موزهی مدسه بخشی از زیستبوم روزمره دانشآموز باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به تجربیات ارزشمند افراد صاحب نظر در امور راه اندازی و مدیریت موزهها در استان، بر لزوم استفاده از مدلهای موفق موزهداری تأکید کرد و گفت: یکی از محورهای کلیدی این طرح، تعامل با «مجموعهداران و کلیکتورها» است و ما میتوانیم با دعوت از مجموعهداران، آثار ارزشمندشان را به صورت دورهای در این موزههای مدرسهای به نمایش بگذاریم. این کار باعث میشود محتوای موزه هر چند وقت یکبار تغییر کند و دانشآموزان با آثار متنوعتری آشنا شوند.
مریدی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که دانشآموزان فارس برای یادگیری تاریخ، مجبور نباشد همیشه به مراکز محدود چند شهر یا موزههای خاص سفر کندو یا تنها به بازدید از حافظیه و سعدیه بسنده نکنند، بلکه هر روز در محیط مدرسه، در تعامل با آثار اصیل، تاریخ را لمس کند و بیاموزد و هر روز با میراث کهن این سرزمین زندگی کنند.
او افزود: ما آمادگی داریم در تمامی ۳۷ شهرستان، در هر مدرسهای که فضا فراهم شود، تخصص طراحی، نورپردازی و تجهیزات موزهای را به صورت رایگان یا در قالب مشارکت فراهم کنیم تا هیچ مدرسهای از این زنجیره یادگیری عقب نماند.
فرصت طلایی در ۳۷ شهرستان فارس
مدیر کل نوسازی و توسعه مدارس استان فارس نیز در این دیدار ضمن استقبال از ایجاد موزه در مدارس، این ایده را اقدام ارزشمند اداره کل میراث فرهنگی فارس عنوان کرد و گفت: اگر این مسیر مدنظر باشد، ما با افتخار آمادهایم تا با هر تفاهمنامهای، این مسیر را برای تمام مدارس استان هموار کنیم. هرچند ممکن است محدودیتهای بودجهای وجود داشته باشد، اما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.
امین سینایی افزود: در حال حاضر بسیاری از مدارس در ۳۷ شهرستان استان فارس در حال ساخت یا بازسازی هستند و این فرصتی برای گنجاندن «موزه» در نقشههای اولیه ساخت مدارس به عنوان یک الزام است.
سینایی تأکید کرد: این مدل، بهویژه در شهرهای گردشگری مانند «فسا» و سایر نقاط استان، میتواند پیوندی میان گردشگری، آموزش و میراث فرهنگی ایجاد کند.
منبع: میراث فارس