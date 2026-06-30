فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0631\u0634 \u0628\u0627\u0641\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0646\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0635\u062f\u0647\u0627 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0628\u0627\u0641\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062a\u06a9\u0646\u06cc\u06a9 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0635 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0641\u062a \u0641\u0631\u0634 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0639\u0645\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u0628\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0631\u0632\u0634\u0645\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0637\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n