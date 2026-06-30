باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم

فرش دستباف ایرانی حاصل تلفیق هنر، مهارت، فرهنگ و مواد اولیه طبیعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرش بافی یکی از هنرهای دستی استان مرکزی است و صدها هنرمند بافنده به ویژه بانوان در این حوزه فعالیت می کنند.

استفاده از تکنیک های خاص در بافت فرش باعث افزایش عمر این دستبافته ارزشمند این خطه شده است.

 

مطالب مرتبط
فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم
young journalists club

سالن دیدارهای دبیر کل سازمان ملل با روسای جمهور، مزین به فرش ایرانی + فیلم

فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم
young journalists club

نمایش فرش نفیس ایرانی در حراج کریستی + فیلم

فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم
young journalists club

تصاویر کمتر دیده شده از بازدید پوتین از نمایشگاه فرش ایرانی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۸۹۰
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۶۹۹

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم
۵۷۴
سایمونز، پژوهشگر سوئدی:

ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۵۳۹

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم
۵۱۳

فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha