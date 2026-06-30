نوری قزلجه گفت: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری، افزایش تولید و بهره‌وری، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه تحقیقات و کاهش مصرف منابع، محقق می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در نشستی با جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی جوان با بررسی مسائل اقتصادی و سیاسی و تاثیر آن بر امنیت غذایی و کشاورزی، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه میهن دوستی تاکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به همبستگی مردم در سه ماه گذشته اظهارداشت: آنچه در شرایط بحرانی همه ایرانیان را فارغ از سلیقه‌های سیاسی، قومیتی و مذهبی کنار یکدیگر قرار می‌دهد، ایران، پرچم و احساس تعلق به وطن است و این سرمایه ملی باید همواره حفظ و تقویت شود.

وی با اشاره به دسیسه‌های دشمن در جنگ ترکیبی گفت: البته گاهی عده معدودی با رسانه‌های معاند در مسیر منافع دشمن حرکت می‌کنند که درمان این رفتارها، تبیین دستاورد‌ها و افشای توطئه‌ها و تقویت فرهنگ وطن‌دوستی و حفظ انسجام ملی است.

نوری قزلجه با تشریح برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی را سیاست محوری این وزارتخانه دانست و گفت: اگر تولیدکننده از آینده فعالیت خود اطمینان نداشته باشد، امنیت غذایی کشور نیز آسیب خواهد دید؛ در یک سال گذشته تلاش شد ضمن حمایت از تولید، از تصمیماتی که به زیان کشاورزان و دامداران منجر می‌شود، جلوگیری شود.

حذف امضا‌های طلایی مهمترین اقدام وزارت جهادکشاورزی

وزیر جهادکشاورزی، اصلاح ساختار‌های اداری، حذف امضا‌های طلایی، توسعه شفافیت، افزایش رقابت در واردات و استقرار سامانه‌های هوشمند را از مهم‌ترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: برای نخستین بار نظام «عدالت‌محور» در انتصابات طراحی شده تا انتخاب مدیران بر پایه شایستگی، عدالت و معیار‌های تخصصی انجام شود.

وی با اشاره به اجرای الگوی کشت و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین گفت: مدیریت تولید کشاورزی امروز بر پایه داده، پایش ماهواره‌ای و هوش مصنوعی در حال توسعه است تا منابع آب و خاک با دقت بیشتری مدیریت شوند.

نوری قزلجه با تاکید بر اینکه امنیت غذایی بدون تکیه بر دانش و فناوری امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: کشور باید با افزایش بهره‌وری، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه تحقیقات، ضمن کاهش مصرف منابع، تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهد.

وی با اشاره به شرایط جنگی و فشار‌های اقتصادی اخیر خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت ها، تامین کالا‌های اساسی کشور بدون وقفه ادامه یافت و این موضوع نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از تولید داخلی و همراهی مردم بود.

وزیر جهاد کشاورزی، وحدت و اتحاد مردم را بزرگ‌ترین سرمایه کشور و سپر دفاعی در برابر توطئه دشمنان دانست و افزود: تجربه روز‌های اخیر نشان داد مردم ایران در دفاع از کشور، انسجام و تاب‌آوری مثال‌زدنی دارند و این سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه برای عبور از چالش‌ها و حرکت به سوی آینده‌ای بهتر است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: وزیر جهاد کشاورزی ، امنیت غذایی
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